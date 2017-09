Cae parte del muro del solar de Mestre durante la reurbanización de Mestalla

Las obras de reurbanización del entorno del campo de fútbol de Mestalla que está llevando a cabo desde el verano el Valencia C.F. y que afectan al entorno del futuro hotel de Expogrupo en la avenida Aragón han dañado parte del muro del citado solar, en cuyo interior trabajaba ayer la empresa urbanizadora para reparar el cerramiento. El interior del solar parece haberse convertido, tras meses de abandono, en un nuevo punto para la celebración de botellones. A pesar del muro, en el interior de la parcela del futuro hotel de hasta 20 plantas, en las paredes de lo que fueron los sótanos del antiguo ayuntamiento, hay múltiples pintadas y se acumulan restos de botellas y otros desperdicios .

En el ayuntamiento no constan denuncias por la acumulación de suciedad o la entrada de personas en el solar de Expogrupo. Fuentes de Desarrollo Urbano confirmaron que Mestre sigue sin mover ficha, a pesar del inicio de los trabajos de reurbanización del entorno del hotel. El pasado mes de junio, el empresario notificó al ayuntamiento que no se daba por afectado por los plazos de la ATE de Mestalla, que incluyen el solar del hotel en el ámbito de actuación y que fijan como plazo de inicio del proyecto mayo de 2018 con penalizaciones por incumplimiento del mismo. Expogrupo ni ha solicitado licencia ni una prórroga del plazo fijado en la ATE, mientras la degradación avanza en el solar que el ayuntamiento le entregó a cambio del solar de Jesuitas, destinado a ampliar el Botánico. Los socios del Govern de la Nau de València en Comú ya han manifestado su interés de que el ayuntamiento inste a Mestre, como al resto de propietarios de solares pendientes de desarrollar, a no retener el suelo y acometer los proyectos previstos, acabando en el caso del solar de Aragón con un enorme vacío urbano que degrada el entorno.

El derribo del ayuntamiento de Aragón ha supuesto una pérdida patrimonial de 10 millones de euros para el ayuntamiento. El consistorio derribó en 2015 el ayuntamiento de la avenida Aragón, un edificio de los años 90, acuciado por la indemnización de 17 millones que podría exigirle Mestre.