La Hostelería de València rechaza la tasa turística

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha expresado su rechazo frontal ante la posible implantación en estos momentos de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta "las consecuencias negativas que una posible tasa puede suponer en el sector reglado de las pequeñas empresas de hospedaje representadas en esta asociación, principalmente hoteles familiares, pensiones, albergues, y hostales juveniles".

La posible tasa afectaría solamente a alojamientos reglados, "acentuando por tanto en mayor medida el agravio comparativo entre oferta reglada y oferta ilegal que ya existe en este momento". Por tanto, la Federación de Hostelería pone de manifiesto "el riesgo que supondría de un incremento desmedido del alojamiento no reglado, como ya ocurre precisamente en Cataluña y Baleares, que se citan siempre como modelos de éxito en la implantación de la mal llamada tasa turística".

Ambas comunidades, según la entidad, han sufrido desde la implantación de la tasa un incremento desmedido en el número de alojamientos ilegales. "Cabe recordar que ha sido precisamente en Cataluña y Baleares donde se han generado este verano más problemas de convivencia entre turistas y población local".

Barcelona cuenta con 22.733 viviendas turísticas con un ratio de 1 vivienda cada 70 habitantes, mientras que ese ratio aumenta hasta 1 vivienda cada 12 habitantes en Roses o 1 vivienda cada 15 habitantes en poblaciones como Salou. Por otro lado, Palma cuenta con 3.715 viviendas turísticas, 1 cada 108 habitantes, mientras que poblaciones como Pollença llegan a tener 1 vivienda turística cada 8 habitantes (datos publicados recientemente consultora Airdna).

Desde la Federación se quiere manifestar que "el momento elegido para imponer una posible tasa no puede ser peor. Los empresarios en estos momentos aún no han recuperado la rentabilidad empresarial, tras unos años de profunda crisis económica en los que las empresas han hecho un gran esfuerzo por mantener su actividad. Cabe destacar que el precio medio por habitación o cama es mucho menor en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades. Respecto al gasto medio, en Cataluña es de 173 €/día y en Baleares de 148€/día, mientras que el gasto medio diario por turista en la Comunidad Valenciana es de tan solo 95€/día situándonos a la cola del gasto medio diario por turista en toda España. Por tanto, teniendo en cuenta la coyuntura económica el turista que visita la Comunidad Valenciana es mucho más sensible a incrementos de precio que el que visita Cataluña o Baleares", explican.

Por último, la entidad quiere destacar que, al contrario de lo que aparece en diferentes medios, la medida no ha sido ni consensuada, ni comentada, ni debatida y ni siquiera expuesta ante los colectivos empresariales implicados.

Desde la FEHV, en representación de la Asociación de Hospedaje de Valencia, se hace un llamamiento al diálogo y la responsabilidad a todos los partidos representados en Les Corts y al Consell para evitar adoptar una medida de este calado y trascendencia sin tener en cuenta los argumentos que se están trasladando desde los diferentes sectores afectados.