València creará una comisión para consensuar la tasa turística antes de aplicarla

El Ayuntamiento de València ha acordado con el sector turístico crear una comisión conjunta para estudiar y consensuar la aplicación de la tasa turística que ha anunciado la Generalitat Valenciana. Así lo ha asegurado la concejala socialista Sandra Gómez tras una reunión con representantes del sector, en el seno del cual hay división de opiniones y deseo de que cualquier medida esté precedida por el acuerdo, ha dicho.

Gomez cree que la tasa turística debe ser también diferente en los distintos municipios de la Comunitat. A su juicio, no tienen el mismo perfil los turistas de interior que los de playa o los de Benidorm y València, como no lo es el de la Comunitat con respecto a otras comunidades autónomas. "No puede ser un corta y pega" de lo que se ha hecho en Cataluña o Baleares, poque en València, por ejemplo, domina el turismo nacional y en esos otros lugares el internacional.

En última instancia, Sandra Gómez exige que la recaudación la gestione cada ayuntamiento y revierta tanto en la promoción turística como en la mejora de los servicios que, a la postre, mejoran la imagen de la ciudad.

En resumen, la concejala socialista quiere consenso y autonomía antes de aplicar la tasa turística, una tasa que, por otra parte, no ve muy cercana en el tiempo. Pecisamente por ello, ha anunciado que seguirá negociando con las plataformas de internet una tasa para los apartamentos turísticos. Cree que una cosa es independiente de la otra, pues esta segunda tasa tiene como función la disuasión de la ilegalidad.