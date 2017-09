Hortensia Herrero dona 'La pamela' y busca escultor para ampliar su legado a la ciudad

«La pamela» es la escultura de Manuel Valdés que la mecenas y vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, donará a la ciudad. Esta monumental escultura del artista valencianos Manuel Valdés ha ganado con diferencia la votación popular convocada antes del verano por la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero para elegir cual de las cabezas de Valdés donaría a la ciudad. «No sabía cual me gustaba más y por eso pedí a los valencianos que me ayudaran». De las seis esculturas ofrecidas por Valdés y expuestas desde junio en la Ciudad de las Ciencias, en un original montaje sobre la lámina de agua, la Pamela ha ganado con 12.850 votos, frente a los 10.700 de Las Mariposas, que ha quedado segunda, y La Mariposa, que con 7.900 votos ha quedado en tercer lugar.

El conjunto de esculturas se exhibirá en su actual emplazamiento hasta diciembre. Una vez terminada la exposición, La Pamela, que le ha costado a la Fundación 1,7 millones de euros, viajará hasta su ubicación definitiva en la Marina, en concreto, a un espacio rebautizado como plaza del Agua, entre el tinglado 2 y la sede de Lanzadera, una aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig. La escultura, una pieza de aluminio de 4.150 kilos, se colocará sobre un pedestal de madera que permitirá la contemplación del busto gigante.

Las cabezas de Valdés llegaron a València en junio para exponerse en la futurista Ciudad de las Ciencias y tras su estancia en la parisina place Vendôme. La empresaria Hortensia Herrero se comprometió entonces a que una parte de la exposición se quedara en la ciudad y anunció la adquisición, previa votación popular, de una de las esculturas para su posterior donación a la ciudad. La Pamela será, según explicó ayer Hortensia Herrero, la primera de la serie de esculturas que la mecenas tiene intención de donar a la ciudad.

La empresaria anunció que la fundación promoverá el año próximo una nueva exposición temporal de un escultor, cuyo nombre no quiso desvelar porque todavía no está claro. Lo que sí es seguro es que la fundación seguirá adquiriendo esculturas para donarlas a la ciudad. «No nos vamos a quedar aquí», subrayó Hortensia Herrero quien dijo que están «abiertos a todo». «No ha de ser necesariamente un artista valenciano, podría ser de fuera», deslizó la mecenas, que también impulsa actualmente la rehabilitación del Palacio de Valeriola, en la calle del Mar, para reconvertirlo en un nuevo centro cultural y de arte donde se ubicará su colección de pintura particular.

La presidenta de la Fundación no quiso decir si la escultura vencedora era su preferida. «Ha ganado la que tenía que ganar, independientemente de mi opinión o de la de Valdés», afirmó Hortensia Herrero, quien invitó a todos los valencianos a visitar la exposición, que estará en la Ciudad de las Ciencias hasta diciembre.