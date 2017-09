Menguzzato pactará hoy con los vecinos la ubicación del retén

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato se reúne hoy con los vecinos y vecinas del Cabanyal-Canyamelar para decidir la ubicación del retén de la Policía Local en la conocida como «zona cero». Anaïs Menguzzato precisó que se trata de una nueva instalación que reúne «las condiciones necesarias para que los y las agentes puedan desarrollar su trabajo con total seguridad».

Además, explicó que el nuevo retén podría ubicarse en la calle Escalante, Josep Benlliure o Progrés. En cualquier caso, «la decisión se adoptará de acuerdo con los y las vecinas de la zona» a quienes también trasladará que se va a realizar un esfuerzo para reforzar la atención ciudadana durante la tarde y la noche con más efectivos.

Asimismo, Menguzatto dijo que tras la reorganización de la plantilla, las patrullas de día del Marítim contarán con cinco agentes más, es decir, seis oficiales y cuarenta y dos agentes. Por su parte, la patrulla de noche dispondrá de un oficial más para que haya uno en cada turno, de manera que serán dos oficiales y catorce agentes.

La concejala socialista también incidió en que con la puesta en marcha de la UCOS (Unidad de Convivencia y Seguridad), se podrán planificar actuaciones puntuales y de mayor calado tanto en el Cabanyal-Canyamelar como en cualquier otro barrio de la ciudad al ser el turno de noche el más beneficiado en cuanto a dotación de personal, con 110 oficiales y agentes.



Salvem se harta de anuncios

Mientras tanto, las críticas vecinales al gobierno municipal no cesan. Salvem El Cabanyal, en un comunicado hecho público ayer , en el que criticaba con la falta de acciones sociales «que no cuestan dinero». «Qué pasa con la conservación del patrimonio que no está contemplada en todas estas operaciones de la ARRU, EDUSI, y otros?», se preguntaban.

«Desde el día que hicimos pública la denuncia de una vecina de la calle Pare Lluís Navarro, explicando la situación de asedio y vulneración de los derechos fundamentales del vecindario, están apareciendo una y otra vez noticias de las millonarias inversiones en el Cabanyal-Canyamelar», explicaron en su comunicado. Sobre la situaciones de las viviendas ocupadas, insisten en que el máximo responsable «es el Gobierno Municipal que, además de ser el mayor propietario de viviendas, lleva dos años sin presentar las correspondientes denuncias para recuperar las viviendas ocupadas conflictivas de su propiedad».