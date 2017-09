Palacios, Moros y Cristianos en el inicio de los actos del 9 d´Octubre

actos del 9 d´octubre

Sábado, 30 de octubre

20 h. Representación de las embajadas de la conquista en la Plaça dels Furs.

Domingo, 1 de octubre.

10-13 y 17-20 h. Rutas turísticas por el centro de València con salida cada hora desde la puerta del Palau de la Generalitat.

10-20 h. Jornada de puertas abiertas en los palacios de la Generalitat, Almiralla d´Aragó, Cortes Valencianas, Batllia, Marques de la Scala, Catalá, Marqués de Malferit, Mercader y En Bou.

11.30 h. Alardo, por el itinerario siguiente: Reina, Micalet, Virgen, Caballeros, Manises, Serrans y Plaza de los Fueros.

12 h. Entrada de bandas de música y concierto. Salida simultánea desde la plaza del Tossal, Torres de Serranos y Nápoles y Siciclia hasta la Plaza de la Virgen.

fira animalista

El jardín del Turia acoge una nueva edición de la Feria Animalista, para conmemorar el Día Mundial de los Animales L Domingo, 1. Jardín del Turia H Todo el día

chirigotas originales con el «carnaval de cádiz on tour»

Dos de las chirigotas más célebres del Carnaval de Cádiz, la de ´El Selu´ y la de ´El Canijo´, ofrecen una muestra de los ingeniosos espectáculos. ´Carnaval de Cádiz On tour´ es la entretenida muestra de dos horas de duración que acercará al público valenciano en su estreno no solo el pulso interpretativo y musical de ambas agrupaciones, sino de sus recientes repertorios. L Teatro de las Escuelas Profesionales de San José (Av. de les Corts Valencianes, 1) H 21 h.

l´escaldà en massarrojos

El Mas del Fondo y asociaciones cívicas de Massarrojos organizan una nueva «escaldà de raïm» para la realización de pansa y recuperar la tradición.

Programa. Domingo, 1. 10.30 h. Marcha opcional. caminando desde la estación de Massarrojos (Línea 1 de Metro). 12 h. Acto de bienvenida, inicio de la «Escaldà del Raïm» y taller de maquetas . 14.30 h. Arròs amb fesols i naps.

EN SAN MARCELINO (Plaza Monseñor Oscar Arnulfo Romero)

Viernes, 29. 22.30 h. Cine al aire libre. «14 d´octubre de 1957: el día en qué parlaren les pedres»

Sábado, 30. 18-21 h. Talleres participativos de alfarería, «socarrats» y papel reciclado.

Domingo, 1. 12 h. Recital de poestía. «Estellés, de mà en mà» a cargo de Francesc Anyó y Borja Penalba.

EN ARRANCAPINS (Centro Cultural de Abastos)

Sábado, 30. 19 h. Teatro. «Creatives a l´atur» a cargo de la compañía Rebombori.

Domingo, 1. 12 h. Concierto de la banda Centro Instructivo Musical de Tendetes.

EN SANT ANTONI (Plaza del profesor Tierno Galván)

Sábado, 30. 18 h. Música clásica. Concierto de «Ensemble Col·legno»

Domingo, 1. 12 h. Danza. «La chica caracol» a cargo de la compaía EnAmbar.

EN NAZARET (Plaza del Santísimo Cristo de Nazaret)

Sábado, 30. 22.30 h. Cine al aire libre. «14 d´octubre de 1957: el día en qué parlaren les pedres».

Domingo 1. 12 h. Espectáculo de circo acrobático. «Two or One Fantasy» a cargo de Baraka Circo.

EN MALILLA (Parque c/ Oltà)

Sábado, 30. 18-21 h. Talleres demostrativos y participativos de encuadernación, juguetes reciclados y «raku».

Domingo, 1. 12-13.30 h. Cuentacuentos, tallet y concierto. «La plaça de les paraules» a cargo de Vicente Cortés.



jornadas gastronómicas

playa de las arenas

Desde el 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre, un total de 17 establecimientos de la Playa de Las Arenas, ofrecerán un menú, cuyo eje central es el arroz de raíces marineras, elaborado especialmente para estas Jornadas a 25 euros. Participan los restaurantes Azul Sunset Point, Balandret, Castillo de Arena, Dos Lunas Beach, El Coso del Mar, El Portet, Gabbeach, L'Estimat, La Marcelina, La Muñeca, La Pepica, Marina Beach Club, Panorama, Portolito, Rte. Sorolla, del Hotel Las Arenas, Rte. Tridente, del hotel Neptuno y Vlue Arribar.



»convivir es vivir» en benimàmet

La Asociación Proyecto Animalista de Manises junto a la Asociación de Vecinas y Vecinos de Benimàmet han organizado una exposición con la intención de crear conciencia sobre el respeto mutuo y la protección animal. La clausura el día 30 incluirá una jornada de convivencia con los animeles y desfile de mascotas L Espai Obert Benimàmet. c/Crisóstomo Martínez, 2. Hasta el Sábado 30 H Viernes, de 18 a 21 h. Sábado, de 10 a 13.30 h.

zarzuela solidaria

El Palau de la Música acoge el festival «Zarzuela Solidaria», en el que se interpretarán piezas del género. Intervieen la Coral Santa Cecilia de Chelva; Coral de l´Agrupació Musical La Lírica de Silla, Coral Nuevas Voces de Titaguas, Cor del Ateneo Musical de Cullera, Sociedad Musical La Lira de Titaguas y Agrupació Musical la Lírica de Silla. El precio de la entrada-donativo es de 5 euros. L 1 de octubre. Palau de la Música H 11.30

tango en el casino cirsa

Casino Cirsa Valencia convertirá su sala de espectáculos, entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre, en una esquina de Buenos Aires o de Montevideo para recrear en vivo y en directo la música y los bailes más populares del Río de la Plata con la celebración del V Festival Internacional de Tango Independiente (FITI). Hoy viernes 29 de septiembre dará comienzo el festival con la actuación del trío que lidera Orlando Dibelo. El sábado 30 será el turno de la Orquesta Petrasky y la voz de Analía Bueti. L Casino Cirsa València ( Av. de les Corts Valencianes, 59)

cant valencià en el conservatorio profesional

La Associació d´Estudis del Cant Valencià entrega el premio Obrint Camins al etnomusicólogo Carles A. Pitarch en un acto que incluye una muestra de Cant Valencià con la participación de los mejores en el género: Victòria Sousa (Victorieta), Emili Luis (Mílio del Puig), Lola Benlloch (la Rogeta de Mislata), Carme Sales (de Castellar), i Mª. José Ruiz (Marisé de Montolivet), y los veersadores Vicent Ribelles (Vicent de Rosa), Salvador Mafe (Voro de Paterna) y Jesús Ortega (Jesús de Valéncia). L Conservatorio Profesional de Música de València (Plaza San Esteban, 3). Viernes, 29. H 18:30 h.

concurso de teatro de la junta central fallera

(Espai Rambleta)

Domingo, 1.

Teatro Infantil. 11 h. Quart Extramuros-Velázquez. «Palmira i el guinyol màgic.

San Marcelino. «Fantasmades)

Teatro Juvenil. 18 h. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina. «Toc, Toc». Jesús-San Francisco de Borja. «Jolibud em mata».