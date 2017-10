Arrancan los cursos de formación para familias y cuidadores

A lo largo de los meses de octubre y noviembre se van a iniciar unos cursos de formación destinados a familiares y cuidadores no profesionales en los cuatro Centros de Día Municipales para Personas Mayores Dependientes. Estos cursos tratarán de mejorar los conocimientos en cuanto al cuidado de personas dependientes y poder aplicar estrategias para que mantengan o mejoren su autonomía. Entre los objetivos se encuentran: capacitar a los cuidadores no profesionales para cuidar de personas dependientes, facilitando conocimientos y herramientas para poderlo llevar a cabo, informar y orientar a familiares y cuidadores no profesionales sobre los cuidados de las personas dependientes y facilitar información sobre los Recursos Socio-sanitarios existentes para las personas mayores dependientes, entre otros.

Los profesionales encargados de impartir los cursos son médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas y técnicos de animación sociocultural.