Ferran Adrià reivindica que València sea sede permanente de la alimentación saludable

El chef Ferran Adrià y el alcalde de València, Joan Ribó, han coincidido este martes en defender la posibilidad de que esta ciudad, este año Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, ostente este título o alguna distinción que la reconozca como tal o que destaque su vinculación con una alimentación sana y de proximidad de manera permanente.

Adrià y Ribó han participado esta jornada en el acto celebrado en el Mercado Central de València para abrir la I Semana de la Alimentación y la Salud de la ciudad, que se desarrolla hasta el próximo viernes bajo el lema 'Menjar millor, viure millor' y en el Ateneo Mercantil.

El chef ha aprovechado su estancia en València para dar a conocer también una nueva app que combinará el mundo culinario y una nutrición saludable en el entorno familiar. Esta aplicación contiene 24 recetas de Adrià inspiradas en los mundos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars y explica la elaboración de cada plato.

En este sentido, Adrià ha considerado que el hecho de que València sea Capital de la Alimentación Sostenibles es "un bingo", por lo que ha opinado que "todos los valencianos" tendrían que "apostar" para que "fuera una sede" permanente de "la alimentación y de la salud".

El primer edil ha señalado que "comparte la idea" apuntada por el chef y ha recordado que de manera similar lo planteó en el reciente Debate sobre el Estado de la Ciudad al apuntar su deseo de que "València se convierta de forma permanente en una referencia internacional sobre la alimentación saludable y sostenible".

Joan Ribó anunció en ese pleno la propuesta de constituir en la capital valenciana "un centro internacional de observación, estudio e investigación sobre soberanía alimentaria". Este martes ha resaltado, además de la importancia que una iniciativa de este tipo tendría "para toda la ciudad", en el plano de concienciar hacia una alimentación saludables y el consumo de productos naturales y de proximidad, su trascendencia en los económico.

"Ya trabajamos en ese camino, en esa dirección", ha dicho el responsable municipal, que ha subrayado el papel de la huerta valenciana para producir productos naturales y de proximidad y el de espacios de venta como el Mercado Central.



Interés de los niños

Ferran Adrià ha destacado la importancia que la cocina y la alimentación están adquiriendo en la sociedad actual y, en esta línea, el interés que los niños están adquiriendo por estas materias. Así, ha resaltado que "la final de Master Chef la ve más gente que el 99 por ciento de los partidos de la Champions League en España" y ha apuntado que esto indica que más que "una moda" la cocina se ha convertido en "algo consolidado".

Del mismo modo, ha manifestado que en la actualidad "los niños saben más --en cuanto a conocimiento y educación-- que los padres" de cocina y de alimentación y ha considerado que se está ante "una revolución" que hace que "por primera vez en la historia" los más pequeños "quieran cocinar". Adrià ha hablado también, en este punto, de la "parte de entretenimiento" que tiene la cocina y tareas como la de ir a hacer la compra "con la familia" en espacios como el Mercado Central de València.

Por otro lado, el chef ha hablado de la importancia del conocimiento, también en la cocina y en la alimentación. "Si no hay conocimiento, no comprendemos y si no comprendemos pasa lo que pasa en general en la sociedad", ha expuesto.

Ferran Adrià, que ha estimado una "gran idea" convertir a València en Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, ha coincidido con Ribó en destacar la "importancia" de la alimentación, la gastronomía y la cocina tanto en la sociedad como en la economía. Por ello, ha valorado que "todos los actores, mercados, restaurantes y administración" trabajen "juntos en un proyecto importante", teniendo en cuenta que se trata de "un tema transversal".



Conocimiento del negocio

Asimismo, el chef se ha referido a la innovación y las nuevas tecnologías, que ha definido como "herramientas revolucionarias". Ha hablado de la necesidad de contar con ellas pero también de conocer cómo debe funcionar un negocio para que además de contar con dichas herramientas pueda prosperar como actividad económica.

De este modo, ha apuntado la necesidad de contar con "emprendedores que sepan lo que es un negocio". Por ello, ha dicho que no solo es necesaria la creación y que también se necesita conocimiento de lo que es un negocio". "Necesitamos empresas e innovación pero también conocimiento de empresa", ha apuntado, a la vez que ha señalado que la mayoría de restaurantes que fracasa no están bien proyectados desde el principio.

Por otro lado, el alcalde y el chef han coincidido en apuntar la necesidad de trabajar para que los pequeños agricultores y ganaderos puedan subsistir y "vivir dignamente".

Ribó ha instado, además, a trabajar para evitar el desaprovechamiento de alimentos, al tiempo que ha recordado que los próximos 19 y 20 de octubre se celebrará en València una cumbre internacional de alcaldes en el marco de la Capital Mundial de la Alimentación. "Nos interesa la alimentación de excelencia, pero también la de todos, la de base", ha comentado el primer edil.