El PP critica el uso del valenciano en la intranet que ellos mismo aprobaron

Una pregunta del Partido Popular sobre el uso del valenciano en la intranet municipal causó hace unos dias no poca perplejidad en el área de Administración Electrónica. La concejala Beatriz Simón inquiría sobre el motivo de que la http://valentia/ se encuentre «disponible únicamente en la versión en valenciano». Simón calificaba de «imposición» el hecho, además de requerir al pleno para «subsanar» la situción, «añadiendo la opción de elegir idioma castellano/valenciano como en PIAE, Notas Interiores, web municipal, etc (sic)». «En caso negativo, ¿por qué no?», era otra de las preguntas de la edila popular, a lo que Pere Fuset señalaba directamente a Vicente Igual, compañero de Simón en el grupo municipal popular, como el precursor de la iniciativa en el año 2005.

En su escrito de respuesta, Fuset recuerda que la puesta en funcionamiento de la intranet corporativa del Ayuntamiento de València, coincidió en el tiempo – 2005–, «con la publicación en el BOP del reglamento municipal sobre el uso y normalización del valenciano en el municipio de València» y remite al enlace de la web municipal. «En aquel tiempo, la oficina de traducción dependia directamente de Alcaldía. Fue en aquellos días cuando el servicio de Tecnologias de la Información y Comunicación recibió la indicación expresa por parte de su compañero Vicente Igual de que esta intranet se publicara exclusivamente en valenciano, en atención al articulado de este reglamento», señala Fuset, responsable de Administración Electrónica.

«Desde 2005 no ha habido indicación contraria a lo que se decidió en aquel momento por parte del equipo de gobierno anterior, ni del presente», concluye Fuset, para no sin ironía lanzar el siguiente consejo a Simón: «Le rogamos que no sea demasiado dura con su compañero y su partido por «imponer» el valenciano, ya que pensamos que lo hizo como medida de promoción y para cumplir el reglamento».