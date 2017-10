Ferran Adrià anima a que València sea «sede fija» de la alimentación y la salud

«Cuando decimos zumo de naranja natural nos referimos a que es de elaboración propia. Que yo sepa no hay jugos por aquí en Valencia colgando de los árboles. Esto es importante, sin conocimiento pasa lo que pasa en la sociedad», así de contundente se expresaba ayer Ferràn Adrià en el escenario del Mercado Central y junto al alcalde Joan Ribó. El chef promocionaba la primera Semana de la Alimentación y la Salud y lanzaba el guante a la FAO para que Valencia se convierta en sede permanente de la alimentación sostenible. «Que sea capital es un bingo, deberían apostar por esto, que no sea solo un año...», manifestaba.

«Todo lo que tiene que ver con la alimentación es importantisimo a nivel económico y social. No hay una ciudad de referencia y por tanto, es una gran idea, todos los actores deberían estar juntos para hacer grande este proyecto», incidía. «En «Tu cuento en la cocina», junto con Disney, hacemos ver que la educación en la alimentación es importante. Los niños saben más que los padres. De jóvenes nos decían que había que comer mucho pero eso es mentira, hay que comer lo justo. Somos de una generación sin educación en casa pero ahora los que saben son los niños, los padres no saben qué contestar. Sin conocimiento no hay comprensión y se confunden términos», explicaba.

Ribó también ahondó en el objetivo de que la Capitalidad Mundial de la Alimentación sostenible se prolongue más allá de 2017 con el objetivo de que se convierta de forma permanente en un referente internacional respecto a la alimentación saludable y sostenible. El alcalde destacaba la presencia del chef y destacaba «la importancia de que Adrià se encuentre hoy con nosotros coincidiendo con el mes más importante de nuestra Capitalidad Mundial de la Alimentación y solo unos días antes de la cumbre de ciudades que tendremos el 19,20 y 21 próximos».

«Los miles de millones de euros que nos podríamos ahorrar si tuviéramos una buena educación en relación a la salud alimentaria. Sería increíble», aseguraba Adrià, que se refería también a que «la alimentación sirve «como un motor de comunicación entre los padres y los hijos y se ha referido a que los programas de cocina sean ya más vistos que el fútbol». «No es una moda sino algo consolidado».

Ribó recordaba que este es el mes «culminante» desde que València fue elegida «por la FAO y 50 ciudades de todo el mundo para ser Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, y no fue una casualidad». « La ciudad tiene una historia muy buena en cuanto a alimentación, con una huerta con una gran capacidad de producción y unos medios de distribución y comercialización entre los que este Mercado Central sería la catedral», recordaba.

El concejal del Mercados, Carlos Galiana presentó el acto del que fueron partícipes los vendedores y clientes del Mercado Central, que Galiana no dudaba en calificar como «el millor rebost d´Europa». En el acto en el que también tomó la palabra el director de Administraciones Públicas de Telefónica en la Comunitat Valenciana, José Manuel Plaza, Ribó explicaba que hablar de un sistema alimentario sostenible quiere decir «avanzar en el aspecto de las dietas saludables, en la educación de todos los sectores, desde los niños hasta las personas mayores, en la alimentación de proximidad, en los sistemas más ecológicos posibles, la alimentación de temporada...».