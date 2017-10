La policía autonómica vigila las primeras quemas de paja

La Conselleria de Agricultura dio ayer luz verde a la quema controlada de la paja del arroz, lo que provocó las primeras incidencias. Un agricultor de Sueca fue apercibido por las autoridades municipales y autonómicas. El consistorio suecano recordó que antes de quemar los trastrojos se debe publicar un bando municipal, algo que este ayuntamiento y el de Cullera tienen previsto hacer hoy.

La quema, en base a la autorización del Consell, se permitió en dos zonas del Parc Natural de l´Albufera, concretamente en las denominadas Sud 2 y Sud 4. La primera de ellas abarca el espacio comprendido desde la Carrera Nova de la Reina, a la altura del camino que comunica con la acequia Vella del Palmar, para continuar por el canal de la Reina hasta l´Estany de la Plana. La segunda de ellas está formada por las parcelas ubicadas entre la carretera de Sueca a El Perelló y la acequia de Sant Llorenç de Cullera.

Algunos agricultores de Sueca iniciaron la quema en la mañana de ayer ante la presencia de la Policía Autonómica, que controlaba que se desarrollara la actividad en base al acuerdo alcanzado entre Consell, agricultores, cooperativas y ayuntamientos. De hecho, las autoridades se acercaron a uno de los agricultores. Éste fue advertido debido a que el ayuntamiento no había emitido todavía el bando municipal para trasladar a los campesinos la autorización del Consell. No obstante, el percance no fue a mayores.