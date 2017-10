El PP «parte de cero» en el Cabanyal sin descartar de nuevo la prolongación

El presidente de la Gestora del PP en la ciudad de València, Luis Santamaría, admitió ayer que la política de su partido en el Cabanyal ha tenido luces y sombras y que su propósito es plantear una nueva alternativa «partiendo de cero» y sin descartar nada, incluida la prolongación de Blasco Ibañez con nuevas fórmulas menos rupturistas. Eso no impide, sin embargo, hacer crítica de la situación actual del barrio, que según dijo, es peor que hace dos años, cuando llegó el «tripartito».

Luis Santamaría se reunió ayer con una veintena de vecinos del Cabanyal justo donde se está montando el retén de la Policía Local, en la calle Escalante, «zona cero» del barrio. Eligió este lugar por que, a su juicio, es uno de los «puntos negros» de la ciudad y un claro exponente de los incumplimientos del Govern de la Nau. «El Cabanyal -dijo- es donde mejor se resume la labor del señor Ribó, que ayer (por el lunes) acudió al Ateneo Marítimo escoltado por nueve concejales simplemente porque no se atreve a pisar la calle como estamos haciendo nosotros».

Refiriéndose al retén de la Policía Local donde estaban concentrados, que se empezó a montar hace una semana y aún no está operativo, Santamaría dijo que «es simplemente política de postureo», ya que «la única verdad es que se van a detraer efectivos de la policía de barrio, que no hay cuartos de baño y que no hay garantías de seguridad para los agentes».

Y en referencia al barrio en general, el presidente de la Gestora del PP aseguró que la situación se «degrada» cada día más. A su juicio, «hay más ocupaciones, no se han cumplido las promesas, el barrio está peor que hace dos años, hay problemas de seguridad y una gran presión especulativa que está desplazando a gente que ha vivido siempre aquí fuera del barrio».

El dinero lo pone el Estado

En este sentido, denunció «la falsedad de la apuesta del señor Ribó por la rehabilitación del Cabanyal». «Todavía no ha puesto ni un solo euro por recuperar los edificios del barrio, que siguen degradándose. De los primeros 5 millones que se van a invertir, uno lo pone la Generalitat, que es la competente en rehabilitación de viviendas, y cuatro los pone el Estado. ¿Dónde están las inversiones del señor Ribó? ¿ Dónde han quedado sus promesas?», se pregunta.

Luis Santamaría, no obstante, hizo cierta crítica de la gestión anterior del PP en el Cabanyal. «Las ciudades están vivas y en la transformación de València hay luces y sombras, cosas que no se pudieron terminar», explicó.

«Ahora estamos redactando un proyecto político para que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros. Por supuesto que hay cosas que no hicimos bien y esas las vamos a retomar y las vamos a cambiar. Partimos de cero. Por supuesto que ponemos en valor todo el trabajo que ha hecho el PP en 24 años, la ciudad ha dado un cambio espectacular, pero hay cosas pendientes por hacer, hay cosas que hay que reconocer que no se hicieron bien y esto es lo que estamos empezando a redactar con la intención de tener un proyecto capaz de dar soluciones a la gente de aquí», argumentó.

Respecto a la prolongación de Blasco Ibáñez, Santamaría dijo que «la estamos analizando y vamos a ver si apostamos por ello o apostamos por fórmulas menos agresivas. Nos lo estamos replanteando para actualizar el discurso político a la nueva realidad de la ciudad», concluyó.