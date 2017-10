El gremio de taxistas anuncia movilizaciones si sale adelante la nueva ley del taxi

Los taxistas anuncian movilizaciones en la Comunitat Valenciana. No están dispuestos a permitir que se apruebe la nueva ley del taxi sin tener en cuenta las más de 400 enmiendas presentadas por todas las asociaciones, que no son pocas. Y es que el sector del taxi en la Comunitat Valenciana está dividido entre los autónomos que son conductores exclusivos del su vehículo, los que tienen uno o varios chóferes, los que comparetn vehículo y horas de trabajo con familiares, los que acumulan varias licencias y los que, contando con licencia, no conducen ellos el taxi porque otros lo hacen en su lugar. Esas divisiones tienen su reflejo en las distintas asociaciones que representan al sector y que suman un actor más: la Plataforma de Afectados por la nueva ley.

Desde la Asociación Gremial –que cuenta con una representación de dos tercios del Consejo del taxi– lamentan que la ley se haya llevado a cabo «sin contar con nuestra asociación, que es una parte muy importante de la representación del sector. Por ello, hemos declinado asistir a una reunión en la Conselleria de Infraestructuras para debatir sobre una ley que nos afecta y ni tan siquiera nos han consultado». Así que ayer anunciaron movilizaciones si Conselleria no da marcha atrás.