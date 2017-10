El CTT Mediterráneo dice no al pabellón del Cabanyal y no jugará en València

El CTT Mediterráneo no podrá jugar en la ciudad de València en su primera temporada en la Superdivisión Masculina, máxima categoría del tenis de mesa, puesto que la Concejalía de Deportes no le ha ofrecido unas instalaciones que cumplan con los requisitos necesarios para la práctica de este deporte.

El único ofrecimiento desde la Concejalía dirigida por Maite Girau fue el pabellón de El Cabanyal, aunque con unas obligaciones ante las que el CTT Mediterráneo tuvo que desechar esta opción. El club valenciano debía transportar cada día que jugara en El Cabanyal las mesas que se necesitan para jugar a tenis de mesa. El propio José Gómez, entrenador del CTT Mediterráneo, explicó que con estas condiciones no podían aceptar la propuesta.

Según explicó: «Es imposible que cada día que jugáramos a tenis de mesa tuviéramos que llevar todo el material para luego volver a devolverlo a nuestra sede. Somos un club pequeño y no tenemos una infraestructura tan grande para hacerlo». «No entendemos los motivos por los que sí tenemos apoyo económico pero no nos ofrecen una instalación para el único club de tenis de mesa de la ciudad que disputa la máxima categoría», añadió. De hecho, el propio José Gómez reconoció que la entidad valenciana prefiere contar con unas instalaciones y no con el apoyo económico.