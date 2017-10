Mónica Oltra ya reina en El Cid

Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell por una parte y fallera de la comisión de El Cid (Ángel del Alcázar-José Maestre, pendinete de cambio del primer nombre) por otra, protagonizó su acto de proclamación como fallera mayor de la comisión. A partir de ese momento ya es la responsable de llevar la representatividad de la comisión en los actos a los que haya lugar, sea presentaciones, visitas a otras comisiones o conjuntos. La proclamación estuvo precedida por la tarde por el acto infantil. La niña Ana Valero Monteagudo (también de familia de la comisión desde hace años) estará acompañada por el hijo de la vicepresidenta, Emilio Ramírez Oltra, quien será el particular escolta de la niña.

Por la noche, la proclamación estuvo precedida de una particular puesta en escena. En la comisión es habitual elaborar un pequeño «a propósit» con un aspecto relacionado con la fallera mayor. En esta ocasión, el presidente Rafa Martí y algunos miembros de la comisión interpretaron un particular mitin llamando a las elecciones, pero de fallera mayor. Huboalusiones a que el alcalde llegaba en Valenbisi, otros llegaban tarde porque no se aclaraban con el cambio de nombre de calles y otros por los cambios en las líneas de autobuses realizados por Giuseppe Grezzi. Se hacían entrevistas a ciudadanos y unos mostraban su acuerdo con el nombramiento, otros preguntaban quién era Mónica Oltra y otros contestaban en inglés. Así, en clave satírica, se fue gestando el nombramiento que sí que fue leído ya formalmente por la secretaria y que se completó con el ritual al uso: ramo de flores, cuadro...

El presidente Rafa Díaz aseguraba ayer que «lo que más me sorprendió es... lo nerviosa que estaba. Y muy emocionada. Con la cantidad de cosas que vive en su día a día en la política, allí era la fallera que está viviendo un acto que, de verdad, soñaba por cumplir, como así fue». Mónica Oltra pidió hace ya tiempo el calendario de presentaciones «porque quiere acudir a todos los compromisos que le corresponden y, en principio, parece que la agenda se lo va a permitir».