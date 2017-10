Cortina llama a la sociedad a derribar muros y ensalzar lo que nos une

Adela Cortina, la catedrática de Ética y Filosofía Política por la Universitat de València y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la primera mujer que ha ingresado en esta institución desde su fundación en 1857, ha tomado la palabra esta mañana en nombre de la veintena de premiados con los galardones de la Generalitat con motivo del Nou d'Octubre.

Cortina ha llamado a la sociedad a derribar muros y a buscar lo que nos une y no lo que nos separa. 'Nadie sobra' ha dicho. La catedrática ha pedido a los gobernantes que traten de reducir las desigualdades, cuidar la tierra o acoger con hospitalidad a quienes buscan abandonar el hambre y la pobreza. Ha recordado que en el Mediterráneo nació nuestra cultura y es donde está el germen de una gobernanza mundial. Ha apelado a la ética de la razón social y ha dicho que a todos nos une la exigencia de justicia. 'La virtud de las instituciones es la justicia' ha añadido.

Joan Manuel Serrat también ha recibido hoy la alta distinción de la Generalitat Valenciana. El cantante catalán ha asegurado esta mañana minutos antes que si los actuales gestores políticos en Cataluña no saben sentarse a negociar tendrán que organizarse para que vengan otros con mayor capacidad y con más voluntad para hacerlo.

A las puertas del Palau de la Generalitat ha dicho que nadie sabe qué puede ocurrir en Cataluña en los próximos días. El artista no cree que pueda llegarse a la proclamación de la republica catalana porque todavía queda un espacio grande de negociación ya que la independencia no puede declararse de un día para otro. 'Uno no se acuesta español y se levanta catalán al cien por cien' ha remarcado.

Serrat afirma que existe un camino muy largo y que hay factores que han sido poco aclarados por el Gobierno catalán. En su opinión lo que ha habido es una catarata de sentimientos y cree que ahora llega el tiempo de bajar a los detalles de la economía y las cuestiones más básicas. 'Espero que no se llegue si hay un mínimo de sensatez y madurez politicas' reitera.

Respecto al premio recibido ha dicho que le llega en un día muy doloroso para él con la pérdida de un amigo muy cercano. Ha dicho que se siente muy unido a los valencianos y muy reconocido por esta tierra.

La otra alta distinción de la Generalitat ha sido para Hortensia Herrero. También ha habido galardones para

el Fons Valencià per la Solidaritat, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, o el premio colectivo a los hombres que han evitado agresiones machistas.

También Los premios 9 d'Octubre al Mérito Cultural para Monjalés, Didín Puig, Enrique Arenós(Quique), el Instituto Confucio de la Universitat de València, y Pepe Azorín.

El galardón al Mérito Científico a María Blasco Marhuenda y el de Embajador, para la Casa Regional Valenciana de París. El Mérito Empresarial y Social ha recaído este año en José Vicente González, Silvino Navarro y Nuria Oliver, mientras que los que reconocen las Acciones a favor de la igualdad y por una sociedad inclusiva son para Amparo Moreno Vañó y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Los premios 9 d'Octubre al Mérito Deportivo han recaído en esta ocasión en Antoni Reig Ventura, 'Rovellet', Ruth García García, Emilio Estarlik y Marta Esteban.

Por último, el galardón Lluís Vives es para Euipo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, encargada del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos comunitarios, cuya sede está en Alicante.

Otros premiados

El presidente de Feria Valencia, José Vicente González, se ha mostrado "satisfecho" por haber sido premiado con la distinción al mérito empresarial que la Generalitat Valenciana otorga en el marco de la celebración del 9 d'Octubre, por el reconocimiento que supone a su trayectoria profesional que "tampoco le queda mucho porque ya es cuestión de ir retirándose", ha bromeado.

González ha ironizado con que es un reconocimiento a su larga trayectoria a la que "tampoco le queda mucho porque ya es cuestión de ir retirándose", ha dicho para señalar que está "muy satisfecho".

"Como dice un buen amigo mío esto que he hecho yo es un 'ANRR', es decir, Actividades No Remuneradas ni Reconocidas. Por lo menos en esta ocasión, aunque continúa no siendo remunerada, pero al menos es reconocida y algo es algo", ha bromeado.

Y la investigadora alicantina María Blasco, galardonada hoy con el premio al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana, ha animado a "apoyar" el sistema de ciencia española, uno de "los bienes" que tiene España y ha considerado que distinciones como las que ha recibido "animan" y "dan confianza" para seguir trabajando en este campo y en la investigación.

Blasco se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el acto de entrega de las Altas Distinciones y otros galardones de la Generalitat con motivo del Día de la Comunitat Valenciana que se celebra esta jornada. La investigadora ha asegurado que para ella es "un grandísimo honor este premio" que como, "alicantina de origen", recibe con "una ilusión muy especial" que le hace estar "muy contenta".