El presidente de la Interagrupación de Fallas y su número 2, en la marcha ultra

El presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández Motes, uno de los más críticos con la política festiva del Govern de la Nau y en concreto del concejal Pere Fuset, se dejó ver ayer en la manifestación ilegal anticatalanista convocada por grupos de extrema derecha, concentración que acabó con graves incidentes y la intervención de los antidisturbios. Junto a él estaba Pedro Pons, voicepresidente de la Interagrupación y persona que en algún momento ha llegado a insultar a Fuset por su orientación sexual.

El propio Hernández Motes, fotografiado con una senyera al cuello en el lado "españolista", ha asegurado a este periódico que su participación en la concentración fue a título individual, pues no tiene, dice, afiliación a ninguno de estos partidos. "Yo estaba allí como ciudadano valenciano y español. No soy militante de nada, pero estoy harto de oir hablar de los Països Catalans", explicó.

Según dijo, ésta era su primera manifestación y "no me movió otra cosa" que su rechazo al catalanismo. "Estaba comiendo con la familia y me apeteció ir a esta concentración porque me parece injusto lo que está pasando", explicó Hernández Motes, quien asegura que fue solo y que no se movió ni a un lado ni a otro cuando se produjeron los incidentes.

En este sentido, el presidente de la Interagrupación de Fallas dijo rechazar cualquier forma de violencia y restó importancia a los altercados, dos escaramuzas, dice, "provocadas por los Yomus".

Respecto a la posibilidad de que esta foto le marque dentro del mundo fallero, Hernández Motes asegura que si eso pasa, "se van a equivocar".