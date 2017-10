Ribó ofrece la Policía Local para luchar contra la delincuencia en el barrio chino

El alcalde de València, Joan Ribó, ha ofrecido este lunes la colaboración de la Policía Local con la Nacional "en temas de seguridad" y, en concreto, en cuanto a la persecución de los delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas, para luchar contra el que ha considerado "el máximo problema" del barrio de Velluters.

Así ha respondido el primer edil este jueves tras la presentación del vocabulario visual de alimentación 'Amb molt de gust', elaborado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), al ser preguntado por qué medidas plantea el consistorio en este distrito de la capital valenciana tras el apuñalamiento la noche del sábado de un hombre de 29 años tras una reyerta en la confluencia de la calle Balmes con la calle Viana de València, en el entorno del Mercado Central (barrio chino).

El hombre acabó falleciendo en el Hospital General de València hacia las 23.00 horas después de recibir múltiples puñaladas en la cara y el cuerpo. La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para determinar las causas de la reyerta y hallar a los responsables del apuñalamiento.

El alcalde ha señalado que "no hace mucho tiempo" mantuvo conversaciones con asociaciones de vecinos y le comentaron los problemas que afectan al barrio, entre los que destaca, "además del problema endémico de la prostitución, que no es un problema que esté creciendo sino que está aproximadamente estabilizado" la problemática del "aumento de la venta y consumo de drogas, algunas de ellas como la heroína, no cualquier droga sino de las más fuertes".

Por ello, ha apuntado que se trata de "un tema preocupante, que probablemente esté relacionado con el asesinato de este fin de semana" y ha planteado la posibilidad de que el Ayuntamiento de València "pueda colaborar en temas de seguridad". "El tema de la drogadicción no es competencia de la Policía Local, es de la Policía Nacional, pero nosotros estamos dispuestos a colaborar y a trabajar en esta dirección", ha señalado.

El barrio de Velluters, ha expuesto, "está degradado, tiene muchos problemas, y uno de ellos es el del parking de la plaza de Brujas, que está al lado y que ha ayudado a la degradación". Así, ha afirmado que el consistorio va a poner en marcha la construcción de este aparcamiento "con bastante rapidez". "Pero efectivamente hay una serie de problemas que hay que resolver", ha precisado.

Ante estos problemas, Ribó ha comentado que van a tratar de "encontrar salida" a una serie de bajos del barrio que son propiedad de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) con el objetivo de "aumentar las prácticas normales" en la zona. "Es una zona complicada y en la que tenemos que trabajar todos juntos para conseguir que se dignifique", ha agregado.