Los vecinos de Torrefiel reclaman un polideportivo

El presidente de la Asociación de Vecinos de Torrefiel, Rafael Medina, ha denunciado que el barrio no cuenta con ninguna instalación pública, solo un campo de fútbol 8 y una piscina cubierta. «Muchos niños se quejan porque no hay continuidad en el deporte del barrio. La solución es que se vayan fuera, pero muchos no quieren», asegura.

Según explica Medina, la asociación se encarga de gestionar los equipos de fútbol sala del barrio, con categorías para niños de 12 a 18 años. Pese a que muchos jóvenes quieren continuar una vez cumplida la mayoría de edad, no pueden seguir porque no hay pabellón y los equipos amateurs deben jugar en uno por ley.

«Queremos un polideportivo, y mientras se construye, porque puede llevar tiempo, que hagan un pabellón cubierto al lado del colegio Antonio Machado, porque hay un solar que nadie usa. Queremos algo pequeño no pedimos una gran inversión», matiza.

A pesar de la propuesta, desde la concejalía de Deportes les deniegan la petición porque el solar pertenece a Educación. «Ya hemos hablado con Educación y nos lo ceden en precario, pero desde Deportes prefieren no jugarse el dinero», dice Medina, que tiene claro que Educación jamás va a usar ese terreno porque el colegio ya es lo suficientemente grande y cuenta con otra zona de ampliación.

Por otro lado, Torrefiel cuenta actualmente con un único pipicán, en el Jardín del Silencio, que no da abasto para la cantidad de perros que hay en el barrio. Muchos dueños llevan a sus perros a los parques infantiles y Medina reclama que se habilite un espacio para los animales en alguno de los parques de la zona.

Así mismo, el presidente también lamenta la demora en la construcción del centro social que esperan desde 2015. «Seguimos sin centro social porque dicen que ha habido una licitación a la baja que ha retrasado el proyecto», lamenta.