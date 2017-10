València estudia poner toldos solares para calentar los colegios

La ciudad de València estudia poner toldos solares para solucionar los problemas de temperatura en los colegios públicos, una opción que una delegación del Ayuntamiento de la ciudad, formada por representantes de Las Naves y de los Servicios de Energías Renovables y Cambio Climático y Servicios Centrales Técnicos, conoció en Tallin (Estonia), donde asistió al evento internacional «Workshop for public procurers in the energy sector».

En una charla sobre compra pública verde, Polonia expuso una solución innovadora aplicada en un hospital con problemas de eficiencia energética que llamó la atención a la ciudad de València para aplicar en la ciudad, según informó el consistorio en un comunicado.

La delegación se mostró «muy interesada» por las charlas expuestas en la sesión paralela sobre compra verde innovadora. En este bloque, Marcin Kautsch, coordinador de la Compra Pública Innovadora del Hospital de Beskidzka, explicó cómo habían podido solucionar los problemas de temperatura y gestión energética que tenían dentro de sus instalaciones y que estaban afectando a los pacientes gracias a unos toldos solares.

El Ayuntamiento de València se ha propuesto estudiar si sería «factible» esta innovación «para dar respuesta a los problemas de temperatura que tienen actualmente los colegios públicos» de la ciudad. «Vamos a estudiar si con los toldos solares puestos en ese hospital de Polonia, podríamos solucionar el problema de calor y frío que sufre nuestro alumnado en los colegios públicos a través de un proceso de compra pública innovadora», señaló un representante de la misión a Tallin.

La misión conjunta entre los servicios del ayuntamiento y Las Naves ha nacido del grupo de trabajo sobre compra pública innovadora y eficiencia energética de la red Connecta Energia, una herramienta de la fundación «para fomentar la innovación hacia la transición energética en la ciudad de València».

Los asistentes al evento pudieron conocer la experiencia de València que, junto a las ciudades de Budapest, Birmingham, Wroclaw y Castellón, participa en un proyecto europeo cuyo objetivo es fomentar la eficiencia energética mediante la implementación de políticas públicas innovadoras de compra pública.

Además de asistir a diferentes sesiones y charlas, la misión de València pudo realizar «networking» dentro del paraguas del proyecto europeo Life Future, durante el cual ha sido una iniciativa de la administración pública holandesa el que ha suscitado el interés de València. El proyecto trata del desarrollo de la herramienta Dubocalc, diseñada para calcular la huella de carbono que implicar la realización de carreteras en Holanda.