Las motos de alquiler chocan con las normas de ocupación de la vía pública

El desembarco de la empresa Muving en València, que a finales de semana quiere alcanzar una flota de 170 motos eléctricas de alquiler en la calle mediante el uso de una app de móvil, llega rodeado de dudas legales. La actividad de la compañía gaditana infringe la Ordenanza de Circulación de la ciudad, aprobada en el año 2010, aunque su interpretación no está clara. La lectura del primer punto del Capítulo Sexto del Título VII no deja lugar a dudas: "Se prohíbe estacionar vehículos en la vía pública para su venta, alquiler o cualquier otro negocio jurídico, así como su publicidad, entorpeciendo las condiciones de uso apropiado para el libre estacionamiento del resto de usuarios". Sin embargo, el segundo punto abre la posibilidad de negocio (o no), según se interprete: "Se entenderá que un vehículo infringe lo dispuesto en el apartado anterior cuando permanezca con las condiciones anteriormente descritas más de 72 horas estacionado en el mismo lugar, procediendo a la inmovilización y, en su caso, a la retirada del vehículo estacionado en la vía pública".

Muving ha desembarcado en València con la experiencia adquirida en otras siete grandes ciudades españolas, donde asegura que no ha tenido problemas para desarrollar su actividad comercial. La empresa reconoce que se ha puesto en marcha en la ciudad sin haber entablado aún contacto oficial con ningún responsable gobierno municipal, aunque sostiene que no precisa "de ningún permiso especial" para operar en el "cap i casal". Muving explica que solo en Madrid, "por sus peculiaridades", necesitó una autorización para desarrollar su actividad.

Sin embargo, la compañía china de bicicletas de alquiler OFO ha paralizado su desembarco en València tras advertirle el ayuntamiento de que estaría infringiendo la ordenanza. Fuentes municipales mostraron ayer su sorpresa por el inicio de actividad de Muving, y anunciaron que van a estudiar detenidamente el caso.

En el caso de la compañía gaditana, se entiende que sus motos están en continuo movimiento, por lo que no deberían estar nunca más de 72 horas ubicadas en el mismo lugar. La cuestión legal es determinar si está permitido o no ese negocio. El Ayuntamiento transmitió a OFO que debe cambiar la ordenanza (que ya está en proceso) antes de comenzar a operar.

Muving cuenta ya con medio centenar de motos en las calles de València, aunque a finales de semana espera llegar a las 170. Se trata de motocicletas eléctricas equivalentes a una 125 cc, que se alquilan con una aplicación de móvil. Se desbloquean, se usan por minutos (a 0,18 euros la fracción) y se estacionan en los aparcamientos legalmente establecidos. La central de València está en Paterna, donde un equipo formado por seis personas se encarga del mantenimiento de los vehículos. Al ser eléctricos, los operarios detectan cuando están agotándose las baterías y las cambian, ya que son módulos extraíbles. Si la moto cuenta con carga baja, no aparece disponible para el usuario.



Rápida expansión

Muving es una empresa muy joven que ganó este año el premio a la mejor «start up» española. Inició su negocio en febrero y su expansión está siendo espectacular, de manera que ya compite con otras empresas similares en Barcelona y Madrid. Su seña de identidad es la sostenibilidad, ya que su flota de vehículos es completamente de cero emisiones. Muving espera convertirse en un medio de transporte alternativo para los vecinos de València que precisan de desplazamientos cortos y para el turismo. Cada moto va equipada con dos cascos, cuenta con seguro y responsabilidad civil.