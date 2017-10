Grezzi anuncia la peatonalización de parte de la Plaza del Ayuntamiento y de S. Vicente

La peatonalización del centro histórico dará un paso importante en abril del año próximo con el cierre al tráfico por obras de urbanización de la plaza de la Reina y, aprovechando el desvío del tráfico por Poeta Querol, del primer tramo de la calle San Vicente y de la mayor parte de la plaza del Ayuntamiento, donde únicamente se permitirá el paso de coches y autobuses entre Marqués de Sotelo y Correos. La peatonalización parcial de la plaza del Ayuntamiento será una actuación transitoria, táctica y "blanda", pero "de calidad", que se va a iniciar ya y que se llevará a cabo a través de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, que se encargarán de seleccionar un diseño de calidad acorde al entorno.

Así lo anunció ayer el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, quien aseguró que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento servirá de banco de pruebas para lo que será una intervención global en todo ese entorno, a ejecutar ya en la próxima legislatura en coordinación con la concejalía de Desarrollo Urbano.

Con el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de la Reina, previsto para abril del año próximo, se cerrará al tráfico la Paz a la altura de Poeta Querol, por donde se desviará el tráfico y las once líneas de autobús que en la actualidad llegan a esta monumental y turística plaza. Con estas obras en la plaza de la Reina, el tráfico que llega a la del Ayuntamiento desde el norte «se verá reducido en prácticamente el cien por cien», destacó Grezzi, que no ha querido desaprovechar la ocasión para acometer la peatonalización de la «plaza mayor», aunque sea con carácter transitorio.



Revalorizar las plazas

"La remodelación de la plaza de la Reina, que se ejecutará el próximo año, permitirá ganar para la ciudadanía parte de la plaza del Ayuntamiento, que se reservará para uso peatonal", destacó Grezzi. El concejal de Movilidad comparó esta actuación de "urbanismo táctico" con la que se llevó a cabo en Times Square, en Nueva York, que marcó el camino al resto de ciudades.

Los colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos colaborarán en la difusión de la convocatoria para la peatonalización provisional de la plaza del Ayuntamiento entre sus profesionales. Además, las propuestas recibidas se valorarán también con el asesoramiento de ambas instituciones colegiadas. Se prevé que la actuación pueda ser determinada y diseñada a principios del año 2018, de manera que su ejecución sea posible a partir del mes de abril de dicho año, 2018.



La acera oeste liberada



El espacio de la plaza del Ayuntamiento que dejará de ser calzada para el tráfico rodado y pasará a ser plaza peatonal comprende todo el viario entre las actuales plazas centrales y las aceras oeste de la plaza desde la calle San Vicente hasta Periodista Azzati, de manera que el espacio frontal del Ayuntamiento será completamente peatonal y se acabará con el uso de la principal plaza de la ciudad como una rotonda. Grezzi, cuyas actuaciones de pacificación del tráfico y expulsión progresiva del coche del centro urbano, le están acarreado no pocas críticas, insistió en que el Govern de la Nau no está haciendo nada que no se incluya en el Plan de Movilidad aprobado por el anterior gobierno del PP. "Tenemos un mandato del pueblo", insistió ayer el concejal, quien ante las preguntas sobre el desvío de las líneas de autobuses, la eliminación de plazas de aparcamiento y el doble sentido de correos no supo concretar, emplazando a posteriores estudios y recalcando en todo caso que "aquí no improvisamos nada". Grezzi insistió en la voluntad del Govern de la Nau de poner en valor la plaza del Ayuntamiento, un entorno de gran calidad arquitectónica e importancia patrimonial. También de que la plaza de la Reina sea un entorno más eficiente porque en la actualidad pasan por la misma 90 buses a la hora.