El pleno instará a Fomento a paralizar la ampliación de la V-21 para salvar la huerta

El Govern de la Nau pedirá al Ministerio de Fomento que paralice la licitación del proyecto de ampliación a tres carriles de la V-21, en su trayecto entre València y el barranco del Carraixet, para incluir en el mismo medidas de protección de la huerta. Así al menos se aprobó ayer en el pleno municipal, en el que el PP mostró su oposición por tratarse de un proyecto vital para las comunicaciones de la ciudad.

La propuesta partió del propio equipo de Gobierno y se encargó de su defensa María Oliver, concejala de València en Comú, socio de gobierno y formación que denunció precisamente el daño a la huerta. No significa renunciar a la inversión del Estado, que es de 30 millones de euros, sino pedir un estudio alternativo "que favorezca la movilidad colectiva y sostenible" y esté totalmente desvinculado del descartado nuevo acceso norte al Puerto de València.

Con esta moción se pretende evitar que la ampliación de la V-21 suponga la destrucción de 80.000 metros cuadrados de huerta productiva en los términos municipales de València y Alboraia, terrenos que, además, están incluidos en la denominación de origen Xufa de València, "por lo que esta acción choca frontalmente con el Plan de Acción Territorial de Horta y con la Llei de l'Horta ya en trámite en les Corts Valencianes".

Así pues, la moción aprobada ayer con los votos de los concejales del Govern de la Nau (Ciudadanos se abstuvo y el Grupo Popular votó en contra) propone realizar una consulta pública "con la máxima participación, accesibilidad , información y conocimiento", de diferentes alternativas de movilidad a la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-València de la V-21", a la vez que insta al Ministerio de Fomento a hacer partícipes de las decisiones y llegar a acuerdos previos con las administraciones que "tienen un mejor conocimiento de la realidad de su territorio y ciudadanía".

Antes de comenzar el debate intervino un representante de Per l'Horta, que celebró la iniciativa por recoger sus demandas. En concreto, valoró la "valentía del Govern de la Nau para atender las reivindicaciones de la ciudadanía frente a actuaciones poco afortunadas que suponen un coste social irreparable".

"Nadie lo había denunciado"

No opina lo mismo el concejal del PP Alfonso Novo, que aseguró que el Ministerio de Fomento, "trabaja en los proyectos que la gente pide", además de ser "una actuación de seguridad vial que no guarda ninguna relación con el túnel de acceso al Puerto de València, que es competencia de la Generalitat". También pidió que "no perdamos los 30 millones inversión previstos", entre otras cosas porque "se ha trabajado durante muchos años en este proyecto y jamás se ha levantado un dedo en contra".

En respuesta a Novo, María Oliver respondió que "la gente quiere un modelo de ciudad diferente al que tenía el Partido Popular", y recalcó que "no estamos diciendo que no queremos los 30 millones de inversión".

Por su parte, el grupo Ciudadanos, que finalmente se abstuvo en la votación, presentó una enmienda de sustitución, rechazada por el pleno, en la que se eliminaba todo el párrafo donde en la moción aprobada se hace referencia al acceso norte al Puerto de València. Narciso Estellés reconoció, eso sí, que el proyecto invade un área de huerta de gran valor.