El PSPV no aceptará peatonalizar con maceteros la Plaza del Ayuntamiento

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València no permitirá que su socio de gobierno, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, haga una "chapuza" de peatonalización en la Plaza del Ayuntamiento. Su portavoz, Sandra Gómez, advirtió que la concejalía de Urbanismo ya tiene un plan para las plazas de València y entre ellas está la del ayuntamiento, para la que se elaborará un plan acorde con la misma. El alcalde, Joan Ribó, salió una vez más en defensa de su concejal asegurando que roces de este tipo son habituales en cuestiones que afectan a varias concejalías.

El conflicto entre los socios de gobierno ha surgido a raíz del anuncio de Grezzi de peatonalizar el próximo mes de abril el primer tramo de la calle San Vicente y parte de la Plaza del Ayuntamiento aprovechando los cortes de tráfico derivados de las obras de reforma de la Plaza de La Reina. Sería una peatonalización blanda que, sin embargo, no había comunicado a sus socios ni gusta a los mismos. Los socialistas, por tanto, saltaron de sus asientos para decir "estamos hartos".



Proceso participativo

Para apaciguar los ánimos, ayer el alcalde, Joan Ribó, explicó que ese proyecto se abordará, cuando "el proyecto participativo" se plantee "de forma definitiva", con las Concejalías de Desarrollo Urbano (PSPV) y Movilidad Sostenible (Compromís) y con la participación de los colectivos afectados.

Así pues, restó importancia al malestar expresado en el seno del equipo de gobierno. Ribó considera "absolutamente normal" que se puedan producir recelos cuando se abordan asuntos municipales que se sitúan "en zonas intermedias" de diferentes concejalías. Por ello, dijo que en este caso "no hay problema" y destacó que esta peatonalización es un tema en el que "estamos todos de acuerdo".

Preguntado por si aceptará que en la Junta de Gobierno haya un debate de los socios del ejecutivo local en torno a la propuesta planteada por Grezzi, Joan Ribó dijo que sí. Y respecto a si el malestar expresado por el PSPV puede llevar a cambiar las formas de trabajo de su equipo de gobierno, el alcalde dijo que cuestiones como estas "algunas aparecen en prensa y otras no". "Es una cosa relativamente frecuente en la que tengo que intervenir, no solo en esta zona sino en otras muchas. La gente tiene iniciativa y en algún momento otro sector considera que no se le ha informado adecuadamente", explicó.

Pero el asunto no quedó ahí, porque desde el grupo Socialista el enfado es importante. Su portavoz, Sandra Gómez, expresó el respaldo de su grupo a la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, pero "no con maceteros", por lo que afirmó que el proyecto debe ser "riguroso" y liderarlo la concejalía de Desarrollo Urbano que dirige el socialista Vicent Sarrià.

"El debate no está en si la plaza debe o no ser peatonalizada, todos los grupos del gobierno estamos a favor de convertir València en una ciudad de plazas y tenemos un proyecto integral. Lo que pasa es que el proyecto de la Plaza del Ayuntamiento es un proyecto emblemático, un proyecto de ciudad que afecta al corazón de València", declaró.

Gómez no quiere un "Ayuntamiento de chapuzas", cree que "lo que se desarrolle dentro de ese espacio tiene que ser un proyecto riguroso y serio", por lo que ha descartado "operaciones urbanísticas blandas o parches". "No vamos a peatonalizar la Plaza del Ayuntamiento con maceteros. Tiene que ser un proyecto riguroso que lidere Urbanismo y que sea acorde a la imagen que queremos proyectar como ciudad", Subrayó.



Cuestión de formas

Así mismo, Gómez dijo que la propuesta lanzada sobre este enclave afecta también al respeto y a las "formas gobernar en coalición, que suponen ser prudentes, generosos y respetuosos con las áreas de responsabilidad del resto de compañeros", al tiempo que defendió que en un ejecutivo como el de La Nau "es importante la información" y que "todos los grandes proyectos de ciudad se debaten en la Junta de Gobierno Local".

En alusión a Giuseppe Grezzi, dijo que no puede haber "un concejal" que no tenga esto en cuenta. "Ya una vez el grupo socialista se lo perdonó, por una actitud de enmendar el problema, pero hacer esto por segunda vez no entra dentro de lo razonable y de los justificable", recordó Gómez en alusión a la polémica por la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches. "Se ha vuelto a repetir la dinámica", lamentó.