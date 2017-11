Se recrudece el conflicto entre Compromís y PSPV por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

El anuncio de peatonalización parcial y «blanda» de la Plaza del Ayuntamiento mantiene enfrentados a los dos socios principales del Govern de la Nau. Compromís y Partido Socialista. Aunque estaba previsto abordar y solucionar el problema en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, el conflicto no sólo no se ha solucionado, sino que se ha recrudecido. Según el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Sarrià, esa peatonalización blanda y provisional no se hará. Cuando llegue el momento, que no será ya en esta legislatura, se hará «de forma integral» y «con un proyecto específico» en el que participen todas las áreas del gobierno. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de Compromís, insiste, sin embargo, en que la ordenación del tráfico es cosa suya.

El anuncio de Grezzi se concretaba en una peatonalización «blanda» de gran parte de la Plaza del Ayuntamiento, es decir, con maceteros, aprovechando las obras de la Plaza de la Reina a partir del mes de abril del año que viene. Sus socios socialistas, sin embargo, dicen que no admitirán «chapuzas» y abogan por un plan serio que lidere, además, el área de Urbanismo, que es suya. Este anuncio ni siquiera lo conocían.

Abundando en ello, Sarrià explicó ayer que la plaza del Ayuntamiento «es la plaza principal de la ciudad y es necesario abordarla de forma integral y con un proyecto específico que excede de esta legislatura». Subrayó, así mismo, «el compromiso de todo el equipo de gobierno» municipal para «analizar de forma conjunta» cualquier propuesta sobre este espacio.



Urbanismo o Movilidad

Y es que a su juicio, el proyecto debe tratarse tanto entre Desarrollo Urbano y Movilidad Sostenible como con otras delegaciones, como Comercio o Turismo, que estén implicadas», porque «es una decisión transversal a todo el gobierno». «No hay novedad. El alcalde ya contestó y dijo que se estudiaría esa actuación atendiendo al Plan de Movilidad y a las actuaciones que se vayan a hacer», apuntó Vicent Sarrià, que precisó que «la urbanización de la plaza» y «las medidas que tiene que ver con la reordenación del tráfico» son «cosas distintas» que tienen que abordarse «de manera conjunta».

Frente a esta posición, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, sigue adelante con la idea de reordenar el tráfico y la movilidad en la plaza del Ayuntamiento. Fuentes de su delegación destacaron que una cosa es la reurbanización de la plaza y otra distinta la ordenación del tráfico, que, destacaron, es una competencia del edil de Movilidad. Las mismas fuentes insistieron en que la idea de la remodelación blanda anunciada la semana pasada por Grezzi tiene como objetivo ensayar la semipeatonalización de la plaza y aprovechar la restricción al tráfico que supondrá el cierre de la plaza de la Reina y parte de la calle de la Paz y San Vicente. A Grezzi le ha sorprendido la reacción de Sarrià, porque asegura que hace cinco meses ya puso sobre su mesa el proyecto de remodelación blanda de la plaza del Ayuntamiento y otros espacios, como el puente de San José.