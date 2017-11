Situación precaria desde el punto de vista político

La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, no sólo ha decidido intervenir directamente en la labor de oposición de su partido en la ciudad de València sino que ha tomado la decisión de reforzar el Grupo Popular para suplir la inacción de algunos de los nueve concejales, de un total de diez, que están siendo investigados en el caso Taula por un presunto delito de blanqueo de capitales. La idea es incorporar dos asesores especialistas en temas legales y economía, aunque según el acuerdo al que ha llegado con el portavoz del grupo y único no imputado, Eusebio Monzó, esas incorporaciones no se producirán hasta que haya un candidato a la alcaldía.

En el PP regional se tiene constancia de que algunos de los concejales investigados en el caso Taula, que siguen en el grupo como independientes tras la suspensión cautelar de militancia en el PP, han reducido mucho su actividad pública y su trabajo de oposición, lo que se traduce en una baja visibilidad del partido en la capital.

De igual manera entiende que la labor de la gestora nombrada en València no está siendo suficiente para suplir ese vacío, por lo que ha decidido intervenir directamente desde la dirección regional. El pasado martes Isabel Bonig ya dio una rueda de prensa para hablar de política municipal y denunciar la actitud del Govern de la Nau con algunas inversiones del gobierno central. Y además, piensa en un reforzamiento del Grupo Popular para dinamizar la actividad dentro del ayuntamiento, que es donde tiene el agujero en este momento, piensa.

En concreto, Bonig ha propuesto la incorporación de dos asesores en materia jurídica y económica para ampliar esas áreas de trabajo de manera complementaria al grupo de asesores que trabajan actualmente en el grupo, algunos de ellos también investigados en el caso Taula. Es más, quería que esa incorporación fuera inmediata, aunque todo parece indicar que no será así.



Acuerdo

Según explicó Eusebio Monzó, él mismo habló con Isabel Bonig de este asunto y le propuso retrasar esas contrataciones hasta que se nombre a un candidato a la alcaldía, propuesta que fue aceptada, asegura Monzó, por la presidenta regional.

Monzó cree que esas incorporaciones tienen que tener el visto bueno del líder con el que luego van a trabajar, independientemente del tiempo que transcurra hasta su elección. Hay que tener en cuenta que si el candidato no es una persona muy conocida tendrá que ser elegido con tiempo para darse a conocer, en cuyo caso su nombramiento y la incorporación de los asesores estaría cercana. Pero si se opta por una persona conocida, su elección podría dilatarse hasta unos meses antes de las elecciones, en cuyo caso todo se aplaza.