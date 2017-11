LOS VECINOS DE BENIMÀMET DENUNCIAN EL EXPOLIO DEL ARBOLADO

Los vecinos de Benimámet han denunciado la tala del arbolado de la calle Senda del Secanet durante los trabajos de reurbanización y en contra de lo que marcaba el proyecto de ejecución de las obras. La calle Senda Secanet en su cruce con la calle Campamento era un cuello de botella que dificultaba el tránsito de esa zona, donde además existe un colegio y, por lo tanto, mucha afluencia de vehículos y peatones.

La asociación de vecinos Benimàmet solicitó al ayuntamiento que sustituyese los árboles cortados por otro, pero hoy mismo hemos comprobado que los alcorques han sido tapados por lo que nos queda claro que dicha propuesta se ha desestimado, advierten los vecinos.

"Sentimos tristeza por los árboles, que de una u otra manera están desapareciendo de nuestras calles (y que lamentablemente no son solo estos), pues, aunque vayamos a poder disfrutar de un gran parque, estos árboles talados se podrían haber respetado, ya que formaban parte de la memoria de Benimámet, y si la tala ha sido por motivos de seguridad o enfermedad de los mismos, lo normal sería su reposición y no la eliminación". "Entendemos que las mejoras de nuestro barrio no deberían ir unidas a el expolio de nuestros árboles".