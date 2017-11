El Ayuntamiento de València aprueba 219 plazas de oferta pública de empleo

El gobierno municipal ha anunciado la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año, que prevé la incorporación de 219 profesionales a la plantilla del Ayuntamiento. Se trata de una oferta variada que incluye 40 plazas para policías locales y 11 para bomberos. Además, en esta OEP se aborda por primera vez los procesos de consolidación de muchas categorías laborales. Entre ellas destaca la de Técnicos de Administración General, donde salen 46 plazas de consolidación y estabilización, y 40 plazas por el turno libre. El cuerpo de los técnicos de administración general se encuentra repartido por todos los servicios municipales y son fundamentales para el buen funcionamiento de la Casa.

Concretamente, la OEP del Ayuntamiento de València ofrece 40 plazas para policías locales -12 de las cuales serán de movilidad y 28 de turno libre-, 40 plazas de TAG -34 serán de consolidación y 12 de estabilización-, 11 para bomberos -tres de movilidad y ocho libres-. Además de iniciar los procesos de consolidación de TAG también se abordan otros procesos como farmacéuticos, ingenieros técnicos industriales, ingeniero de caminos, periodistas, médicos, varias categorías de profesores del conservatorio. La propuesta ha sido presentada por el concejal de Gobierno Interior a los sindicatos de la Mesa General de Negociación y ha sido aprobada por la mayoría sindical. Se ha mostrado a favor UGT, CCOO, CSIF e Intersindical, mientras que el SPPLB ha votado en contra.

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha agradecido a los representantes sindicales su predisposición para hacer viable esta OEP "que continúa con las políticas de creación de empleo público de nuestro gobierno y rompe la deriva en políticas de personal en este ayuntamiento por culpa de las prioridades desencaminadas del Partido Popular". De hecho, Campillo ha destacado que "la oferta responde a las necesidades de la ciudad y de los vecinos y vecinas. Reforzamos las áreas de protección ciudadana y aquellas que dinamizan los sectores económicos de València. La protección ciudadana, el bienestar social, la economía, la cultura o la educación mejorarán de forma notable con esta nueva OEP del Gobierno de la Nau".

Además, ha añadido que "después de que con los últimos cinco años del PP la plantilla del Ayuntamiento se reducira un once por ciento y de haber empezado a corregir la falta de personal que ha ahogado los servicios municipales del año pasado, este año continuamos con la apuesta por los servicios públicos".

Esta es la segunda OEP con plazas para policías locales desde 2006, las dos a propuesta del Gobierno de la Nau. "Una década entera sin aumentar ni un solo agente de Policía Local es una muestra clara de lo que ha hecho el PP con nuestra ciudad y muestra las prioridades que hemos tenido uno y otro gobierno. Ahora el gobierno de la Nau está revirtiendo esta situación y tal y como nos comprometimos, en todas las ofertas públicas de empleo vamos a convocar plazas de policía y bomberos", ha afirmado Campillo.

Campillo, para terminar, ha destacado que "abordamos de manera clara los procesos de consolidación de personal interino de larga duración. Empezando por una categoría fundamental para el Ayuntamiento: técnicos de gestión general. Convocamos ahora 86 plazas, pero no haremos la oposición este año. Esperaremos al próximo año para juntar toda la oferta de todas las plazas y convocar de una tacada todas las plazas. No podemos abordarlo este año para que las plazas de interinos que no entran en consolidación o estabilización consumen tasa de reposición y debido a que PP y C's nos imponen la tasa de reposición, no podemos convocar todas las plazas que consumen tasa".

Para finalizar, Campillo ha vuelto a reclamar al PP y Ciutadans que eliminen la tasa de reposición en el proyecto de presupuestos de 2018 o, al menos, que lo eliminen para las plazas de policía local y bomberos, de forma que los gobiernos locales podamos ofertar las plazas que quisiéramos.