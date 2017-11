Urbanismo ficha a un técnico de la Generalitat ante el atasco de licencias

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, ha incorporado al servicio de licencias al funcionario de la Generalitat Enrique Peris con el objetivo de acabar con el atasco de licencias de obras que hay en la concejalía. Peris sustituye a Fernando Aledón, que ha sido destituido como jefe de servicio después de tres décadas en este departamento. Su objetivo será reestructurar los sistemas de trabajo para ganar agilidad.

El relevo en el servicio de licencias se produce coincidiendo con la denuncia de la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores por el atasco de proyectos de obras que hay en la concejalía. Hasta 70 promociones nuevas aseguran que están paradas, lo que lastra el repunte de la construcción y la creación de empleo, además de encarecer el precio del suelo por la falta de oferta.

Enrique Peris, que ocupa la jefatura del servicio de licencias desde ayer, es un técnico de la administración general de la Generalitat Valenciana, no un arquitecto, y ahora tendrá en sus manos el trámite y la concesión de licencias para la construcción de edificios, así como las inspecciones y cualquier otro tipo de licencia municipal de edificación.

El destituido Fernando Aledón, por su parte, ha sido jefe de sección del servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de València desde 1989. Es funcionario de carrera y arquitecto municipal.

"Aires nuevos"

Según Vicent Sarrià, para resolver el atasco de licencias se han adoptado varias medidas, como contratar 5 arquitectos, unificar criterios y habilitar a una empresa o colegio profesional para hacer los informes previos. Pero además, había que revisar el funcionamiento interno del servicio, "que tiene mucho que ver con la persona que lo dirige". A su juicio, el jefe saliente "llevaba muchos años en el cargo y hacía falta un cambio de aires, ideas nuevas, otra filosofía y además, de otra administración". Es más, se ha buscado un técnico de la administración y no un arquitecto porque "interesa más la organización del trabajo que el conocimiento de la materia".

Respecto a la búsqueda del nuevo jefe de Licencias fuera del ayuntamiento, el concejal de Desarrollo Urbano recordó que se trata de un cargo de confianza. "No es que en el ayuntamiento no haya personas preparadas, las hay. Es una cuestión de confianza, un trabajador con conocimiento de la administración y no un arquitecto, porque de lo que se trata es de agilizar los procesos", explicó.

En la actualidad, el atasco de las licencias de obras es el principal obstáculo para la recuperación del sector después de una década de crisis y la caída de numerosas empresas.

Según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de València, en lo que va de año se han presentado en la Concejalía de desarrollo Urbano 1.154 solicitudes de licencia de obra, de las cuales se han tramitado 598, apenas la mitad. Y a estas hay que sumar, además, las pendientes de los años anteriores, ya que en 2016 se presentaron 1.617 peticiones y se tramitaron 716 y en el año 2015 hubo 1.071 peticiones y 471 tramitaciones.