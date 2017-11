Ribó desafía al Gobierno y contratará a 62 personas para la dependencia

El Ayuntamiento de València aprobará en la próxima junta de gobierno o en la siguiente la incorporación de 62 personas al departamento de Servicios Sociales para elaborar los informes previos de la dependencia. Lo hará pese al recurso que ha presentado la Delegación del Gobierno contra estas incorporaciones, que a juicio de la Administración central se han hecho por una vía ilegal y además no se ajustan a las limitaciones de plantilla que imponen los planes de ajuste y estabilidad. Es más, ayer mismo se anunció una tanda de contrataciones y oposiciones que superan las trescientas personas, aunque el concejal Sergi Campillo asegura que están dentro de lo permitido por la ley.

El desafío, por tanto, está en las 62 contrataciones para la dependencia, un servicio que hasta ahora hacía la Generalitat y que ahora se traspasará al ayuntamiento. La Delegación del Gobierno ha recurrido esas incorporaciones por dos motivos esenciales: que se presupuestaron en un euro, cuando el coste es de 3 millones, y que exceden los límites de contratación que el Estado impone al Ayuntamiento de València. Para este año, la tasa de reposición es de 94 personas únicamente.

En la Delegación del Gobierno recuerdan que la propia intervención municipal cuestionó esta fórmula de contratación y recuerdan que otros municipios han hecho primero una bolsa de trabajo para luego recibir la subvención. «Aquí han optado por una vía ilegal, no sabemos por qué», dijeron las fuentes.



Se mantienen los planes

El ayuntamiento, no obstante, asegura tener la legalidad y la legitimidad de su parte. «Nunca antes se había recurrido nada de estas características», asegura el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, que confirmó su intención de aprobar las incorporaciones esta semana o la próxima, según vaya la tramitación ante la Junta de Gobierno Local.

A su juicio, el recurso no tiene ningún sentido más allá de que «al Gobierno no le guste la dependencia», por lo que piensa seguir adelante con sus planes y hacer las incorporaciones de manera inmediata. De hecho, ya tiene el presupuesto para ello.

Estas 62 contrataciones se enmarcan además en un plan mucho más ambicioso para nutrir de personal a los distintos servicios del Ayuntamiento de València. Por un lado, ayer se aprobó la Oferta Pública de Empleo de 2017, que supone la incorporación de 219 profesionales, entre ellos 40 plazas de Policía Local y 11 de bomberos. Además, se consolidan plazas de técnicos de la administración general: 46 de consolidación y estabilización y 40 del turno libre.

Por otro lado, el ayuntamiento prevé para finales de este año y 2018 la incorporación de más de un centenar de personas contratadas, entre las que están las 62 del servicio de dependencia (este año) así como 32 plazas de educadores infantiles y tres maestros; 20 plazas de oficial de servicio para la Policía Local; tres profesionales para el servicio de drogodependencia y nueve profesionales para la municipalización del refugio de animales de Benimàmet.

Por lo que respecta a las contrataciones de la Policía Local, el objetivo es incorporar profesionales y sacar agentes a la calle. Y en cuanto al refugio de animales, la idea es dotar este centro con el personal suficiente antes de proceder a la municipalización del servicio. Finalmente, se contratan 32 educadores infantiles para municipalizar tres escoletes.



Ajustarse a la ley

Según explicó Sergi Campillo, estas incorporaciones no vulneran la tasa de reposición impuesta por el Gobierno, que este año es de 94 personas, ya que los interinos son una excepción permitida por la ley. No obstante, ha habido que hacer muchas cuentas para ajustarse a la normativa. De hecho, las 86 plazas de la administración general no se sacarán en oposición este año, sino el que viene para no superar el cupo impuesto por el Gobierno.

Campillo reiteró, en cualquier caso, la disposición del consistorio a aumentar la plantilla municipal, rechazando las críticas de despilfarro de la oposición y recordando que en otros tiempos se gastaba más . «El Capítulo I (personal) representa ahora un 33,2 % del total de los presupuestos. El Partido Popular llegó a tener un porcentaje del Capítulo I respecto al total del 35,58 % en 2011. Es decir, que estamos más de 2 puntos por debajo de su gasto de personal. Viendo estos datos los emplazamos a no caer de nuevo en la crítica de oposición de bajo nivel y sin ninguna propuesta para València diciendo que estamos disparando el gasto en personal. No es así», explicó.