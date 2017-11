Carriles bici y urbanismo copan la consulta ciudadana

La concejala de Participación, Neus Fábregas, valoró ayer que el centro de acogida para gatos de la calle impulsado por la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, dentro de la consulta ciudadana de inversión haya sido el segundo más votado, con 1.155 apoyos. "Demuestra una inquietud de la ciudadanía" que antes no existía y que ha recibido el respaldo de 1.155 personas. "Bienvenidas sean todas las propuestas, ahora intentaremos darle contenido en función de las prioridades y el presupuesto. La concejala se felicitó ayer por el aumento de la participación ciudadana a la hora de hacer propuestas, que ha subido en un 139 % en relación a la consulta de 2016. Los apoyos han subido igualmente un 400 % y un 195 % los usuarios totales de 2017. Aunque cada vez hay más concienciación, la participación ciudadana sigue siendo escasa, apenas el 2 % en la consulta de 2017. Neus Fábregas animó ayer en este sentido a la movilización ciudadana para impulsar unos presupuestos participativos que representen las necesidades de más colectivos.

En esta tercera consulta ciudadana, según los datos facilitados ayer por Fábregas, se han recibido 562 propuestas ciudadanas, todas anónimas, de las que 94 han pasado el corte y ahora tendrán que ser analizadas por los técnicos para comprobar su viabilidad y ajustar presupuesto y prioridades.

La más votada ha sido la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, con 1.343 apoyos, seguida por el refugio para gatos con 1.155 avales y muy cerca de ella los baños públicos en el Jardín del Turia (1.149) y ya a más distancia una nueva línea de autobús para la ronda norte, con 840. Llama la atención que también ha entrado en esta primera fase con 172 apoyos un «santuario para animales a gran escala».

En total han pasado a la siguiente fase 11 propuestas para construir carriles bici (la infraestructura estrella de todas las consultas vecinales, 7 sobre peatonalizaciones o reurbanizaciones de entornos, siete sobre parques y jardines, 7 sobre infraestructuras deportivas 0 cinco sobre rutas peatonales.

En relación a las propuestas oficiales, la más votada ha sido el citado refugio para gatos de la calle, seguido de los baños públicos y la mejora de la eficiencia del alumbrado (822). No han entrado en esta fase por falta de apoyos las islas sonoras, entre otros.

Las ideas más llamativas

Entre las propuestas más llamativas hay pérgolas solares, una ruta del colesterol en la huerta de Campanar, que se cubra la piscina de Benimaclet, la implantación de una tarjeta ciudadana, un espacio para mujeres o un centro de calistenia (una práctica deportiva).

Se han quedado fuera de la segunda fase por falta de apoyos propuestas ciudadanas como peatonalizar las zonas de gorrillas, poner bolardos en algunas calles y crear manzanas urbanas para aparcar o poner sistemas de cierre en los contenedores para que la gente no rebusque en la basura y la saque de los contenedores. Fábregas destacó que la selección de propuestas no se rige por criterios políticos si bien destacó que si alguna propuesta es contraria a las estrategias municipales ya en marcha, como la peatonalización del entorno de la Lonja, no podrá tener cabida. La página web decidimvlc.valencia.es ha recibido un total de 57.723 visitas en ese periodo, con un total de 29.891 apoyos.