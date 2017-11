Cs lamenta que Ribó recorte un millón de euros en limpieza

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, denunció ayer que el alcalde, Joan Ribó, ha reducido en un millón de euros el presupuesto de limpieza. De este modo, según los presupuestos provisionales de 2018, el gasto en limpieza viaria pasa de 38.047.996,46 euros en 2017 a 37.033.844,89 euros en 2018.

«València está sucia y el año que viene lo estará todavía más. Los presupuestos más altos de la historia de los que alardeó Ribó empiezan dando la espalda al ciudadano con una reducción inexplicable del gasto en limpieza», dijo Giner.

El portavoz de Cs recordó que, el pasado miércoles, Ribó presumió del presupuesto para limpieza asegurando aumentos de dos millones de euros. «Hay una trampa en sus declaraciones. La partida global de limpieza se divide en dos partes. Hay 2,2 millones más para la aplicación «recogida de residuos» y el incremento se debe a la implantación del contenedor de materia orgánica pero en la partida específica de limpieza viaria hay una reducción del presupuesto de un millón de euros», explicaba. Desde el grupo Ciudadanos se han insistido desde el principio de la legislatura en el problema de suciedad que sufre València. «Esta sensibilidad no la tiene Ribó, que rechazó las alegaciones de Ciudadanos a los presupuestos de 2016 en los que solicitaba un incremento en el gasto de limpieza viaria y luego no tuvo más remedio que hacer una modificación de crédito para destinar más dinero para ello. Con estos precedentes, no entendemos cómo Ribó quiere que València esté más sucia el año que viene», aseguraba Giner.



Más seguridad vial en Natzaret

Por su parte, su compañero de partido, Narciso Estellés presentó una iniciativa en la que propone que se lleven a cabo con premura actuaciones de seguridad vial en el entorno del colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, a petición de los vecinos y tras el atropello mortal del 29 de septiembre.