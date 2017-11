El árbol de Navidad "crece" en la plaza a la espera de nuevo lugar

Como si de una «plantà» de falla se tratara, los empleados de la empresa valenciana Just completaron el árbol de Navidad de la Plaza del Ayuntamiento, que ayer ya fue objeto de fotografías y selfis. Aunque sólo se podrá ver en todo su esplendor el día del encendido. Este año, el nuevo modelo es totalmente transparente y no verde, con lo que será un árbol especialmente nocturno. El encendido, si no hay cambios de última hora, está previsto para el lunes, 4 de diciembre, en que se prevé inaugurar tanto la iluminación completa de la plaza (incluyendo los báculos que la rodearán) como el belén del Salón de Cristal, que empezará a instalarse en breve por la Asociación de Belenistas.

El árbol es unos metros más pequeños que el año pasado, única forma de que optara alguna empresa local (el único árbol de 24 metros lo tiene Ximénez) y tiene la particularidad de que podrá cruzarse por el interior. La plaza estará literalmente invadida por los visitantes del árbol, más los de la pista de hielo (que empezará a instalarse el próximo domingo y que se prevé inaugurar el día 1) y el carrusel. El ayuntamiento no descarta en el futuro desplazar el árbol unos metros, sobre todo si se llevara a efecto la peatonalización de la plaza. Entonces, podría plantarse junto a la estatua de Vinatea o donde se pone la falla municipal, lo que desahogaría un espacio normalmente saturado.