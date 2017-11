Campillo acusa al PP de falsear los datos de personal al no contar futuros contratos

El Govern de la Nau atribuyó ayer el fuerte incremento de la partida de personal denunciada por el Partido Popular a las contrataciones que están por venir en lo que queda de año 2107 y en 2018 y a las contrataciones realizadas a través de los planes de empleo Empuju y Encuju, que han permitido tener ocupados a 420 jóvenes cualificados y no cualificados. Además, defendió la política de personal puesta en marcha por el ayuntamiento, que ha mejorado la retribución de los funcionarios y que ha sido elogiada y copiada por otras entidades y administraciones.

Según denunció el PP en el último pleno, los presupuestos del año que viene añaden 20 millones a la partida de personal, lo que supone un incremento de 40 millones desde 2015 habiendo únicamente 35 funcionarios más. Atribuía este elevado gasto al desdoblamiento de servicios con la llegada del tripartito, la incorporación de personal de otras administraciones, el aumento de trabajadores para los concejales y la subida de sueldos derivada de la carrera profesional, lo que resumía como «el precio de la paz social». Es más, auguraba un colapso presupuestario en 2021 en caso se seguir esta dinámica alcista en el capítulo de personal.

Pero la reacción no se ha hecho esperar. El debate que no se produjo en el pleno se ha reproducido con toda su intensidad fuera del hemiciclo. Ayer, el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, emitió un comunicado en el que califica de «falsa y malintencionada» la crítica del PP, al que responsabiliza en gran medida de la situación actual.

Según dice, la plantilla no es de 37 funcionarios más, pues no se han tenido en cuenta los 420 jóvenes contratados por un año ni se han tenido en cuenta las contrataciones que se harán antes de que acabe el año y a lo largo de 2018, que es el tiempo que marca el presupuesto. Esta semana mismo se han incorporado los primeros 37 nuevos funcionarios de los 62 que se ocuparán de los informes previos de la dependencia, una contratación que, por cierto, recuerda, ha recurrido la Delegación del Gobierno en lo que califica como el «recurso de la vergüenza».

Otro elemento que justificaría este fuerte incremento en el capítulo de personal es la municipalización de tres escoletes que precisarán de 35 nuevas personas en la plantilla y la recuperación del refugio de animales, que precisará de 15 funcionarios más. En su conjunto son 50 personas más, que sumadas a las 62 de la dependencia totalizan más de un centenar. «Queda clara la falsedad de las afirmaciones del PP», enfatiza. Entrando al detalle de las acusaciones, el concejal asegura que no ha habido desdoblamientos de servicios, sino la eliminación de unos que eran «inútiles», como el de alumbrado, por otros «más sensatos» como los de transparencia e igualdad.

Así mismo, califica como «realidad deformada» la acusación del PP de incorporar funcionarios afines ideológicamente desde otras administraciones. Admite que han salido 6 funcionarios en estas condiciones y han entrado 18, pero eso solo son 12 incorporaciones netas, apenas el 0,24% de la plantilla. Tampoco cree que los concursos estén dirigidos. Es más, pide prudencia en este asunto, pues las bases de los mismos fueron aprobadas en la mesa general de negociación con el apoyo de los sindicatos. Y, además, no ha habido ningún recurso.

En cuanto a la carrera profesional, que permite una mejor retribución de los trabajadores municipales, Campillo asegura que es ejemplar y que está siendo copiada por otras administraciones. Y considera falso que haya menos personal en servicios como licencias de actividades urbanísticas. «A día de hoy, hay más plantilla que cuando entramos y si el PP tuviera un poco de vuergüenza reconocería que nos dejó una herencia endiablada», dice. Campillo admite, por último, que ha habido jubilaciones anticipadas más caras, pero asegura que de esa manera se rejuvenece la plantilla, cuya media es de 48 años, y además se rebaja el gasto, pues los nuevos funcionarios «cobran bastante menos» al no tener trienios ni complementos de carrera.