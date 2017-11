'La Manada' de València se vuelca con la víctima de los Sanfermines

En la tarde de ayer, en la plaza del Ayuntamiento, «La Manada» fueron ellas. Y es que el caso de la joven violada a manos de cinco hombres en los Sanfermines de Navarra escandalizó a gran parte de la sociedad desde el minuto uno, pero las últimas declaraciones en las que el juez que lleva el caso aprobó la presencia de un espía en la vida de ella para cerciorar que se encuentra afectada tras la presunta violación múltiple y que «no es todo un engaño», se ha convertido en un polvorín entre las miles de personas que claman al cielo «yo te creo».

Así, cientos de valencianos y valencianas se congregaron ayer tarde bajo el balcón del Ayuntamiento para clamar «igualdad» en el «juicio» y mostrar su rechazo tanto a la «violación múltiple» como a los «abusos judiciales» hacia la víctima, según afirmaron Marta Espinosa, Andrea Pérez y Noemí Faubel, asistentes a la concentración.

Así, hacían una llamada a la no culpabilización de la víctima «por su propia violación» y destacaron que estos no son casos aislados: «En España hay una violación cada ocho horas, sólo que no se denuncian por miedo, y menos lo harán tras ver el resultado que ha tenido la denuncia en el caso de ´La Manada´», explica Marta García.

En la misma línea denuncia Laura: «Cinco hombres violan a una mujer en los Sanfermines por todas las cavidades de su cuerpo, ¿pero a la que hay que poner espías para que la investiguen es a ella?». «Parece que se busque poner los grilletes a la víctima», añadió Blanca Sánchez.

Asimismo, Pilar Martí, de la Coordinadora Feminista, explicó su incredulidad ante la investigación de la joven: «Tenemos que defender que las denuncias falsas no existen, que únicamente conforman el 0,01 % y que es necesario dejar que la víctima se empodere y siga con su vida tras el infierno sufrido, no que se culpabilice por el resto de su vida».

Marta, de la organización Endavant y organizadora de la concentración junto con otras asociaciones como Acontracorrent, explicó: «Esta concentración nace de la rabia que todas nosotras concentramos con el caso más extremo de desigualdad que hemos vivido en los últimos años».

Asimismo, Celsa Benito y Vicenta llegaron a la concentración con el lema «Basta ya de justicia patriarcal» en su pancarta, una frase que se unía a las consignas «No es no, vista como vista» o «Si tocan a una, nos tocan a todas». «Justamente hoy -por ayer- hacen 84 años desde que la mujer pudo votar por primera vez en España. Parece mentira que casi 100 años después siga luchando por cosas por las que lidiaba cuando tenía veinte años. Es sangrante la manera en la que se ha ejercido la justicia en el caso de Navarra», lamentó Vicenta, que añadió: «La sororidad es ahora clave entre nosotras».