Un tigre 'invade' la plaza del Ayuntamiento de València

El Circo Gran Fele llega estas navidades a Espai Rambleta de València con un nuevo espectáculo, 'Orient Express', que cuenta tres historias "fascinantes" que ocurren en el transcurso del viaje del mítico tres entre Londres y Constantinopla, actual Estambul. Esta obra de "puro circo" contará con "música en directo", acrobacias, aéreos, sorpresas, emociones y risas y "tendrá animales sin tener animales".

Así lo ha anunciado este lunes el director de la compañía, Rafael Pla, en la rueda de presentación de este 'Orient Express', que se ofrecerá en la Rambleta del 23 de diciembre al 7 de enero, y para cuya presentación, un 'tigre' ha invadido la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana y ha sorprendido a turistas y curiosos.

El espectáculo cuenta con tres relatos. Por un lado, las desventuras de un tigre y de un orangután capturados, secuestrados y llevados en el Orient Express, de forma clandestina, hacia Londres. Este "hilo conductor" de la historia, trata de defender "el concepto de no animales en los espctáculos", ha apuntao Pla.

El segundo punto de interés se encuentra en las aventuras de 'Agatas Christie' y su ayudante, que tropiezan con un misterio y tratan de solucionarlo. Ésta es la historia de intriga, mientras que la de amor se centra en dos personajes que, si al comenzar el viaje son absolutamente desconocidos, según avanza, prende la amistad y acaba en un "devorador incendio".

Para contar este relato, Gran Fele se ayuda de música en directo, un tigre a tamaño natural, que se ha presentado en la plaza del Ayuntamiento de València y que es "una apuesta por tener animales sin tener animales" y, además, los integrantes de la compañía son "los de siempre". "Solo que hemos pasado más años y hemos madurado", ha agregado Pla en tono jocoso.

Con todo, el director de la compañía ha asegurado que los espectadores podrán ver "puro circo", con acrobacias, aéreos, trapecios, payasos, "de todo un poco". Así, ha avanzado "sorpresas, emociones y risas".



25 años de circo sin animales

Rafael Pla ha recordado que Gran Fele lleva 25 años "haciendo circo sin animales", algo que, ha defendido, "se puede hacer perfectamente". "No hace falta sustituirlos, el circo tiene suficientes recursos como para no necesitar animales", ha comentado. Preguntado por si tratan de concienciar a los niños en este aspecto, ha afirmado: "No hacemos pedagogía. Plasmamos nuestra opinión sobre el uso de animales".

Además de los miembros de la compañía, también se han acercado a la presentación de 'Orient Express' el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, y la concejala de Recursos Culturales y también de Bienestar Animal del Ayuntamiento de València, Glòria Tello.

La edil ha sostenido que el consistorio "se identifica muchísimo" con Gran Fele por ser "un circo que nunca ha tenido animales" y "no es cosa de ahora que los hemos prohibido", ha precisado.

Tello ha considerado "importante" que "vayamos avanzando en la defensa de los derechos de los animales" y, en esta línea, ha expresado que el espectáculo presentado es "diferente" y "hace reflexionar". "Se puede hacer circo con animales pero no hace falta que sean de carne y hueso", ha señalado.

Relacionado con esto, ha explicado que cuando decidieron prohibir los circos con animales pensaban que "podría ser una cuestión con muchos problemas y realmente no fue así". "Realmente para ellos también era un problema tener animales, que los tenían por competencia, pero que era un gasto económico y una cantidad de dolores de cabeza. Fue una medida bastante sencilla de llevar a cabo y también la ciudadanía lo aceptó bien", ha puesto de relieve.

Finalmente, Abel Guarinos ha resaltado que el pasado sábado se celebró la primera gala del circo valenciano, en la que "se demostró el nivel artístico de las compañías valencianas de circo".