Los ecologistas dicen que València ha superado la contaminación que obliga a limitar el tráfico

Ecologistes en Acció denunció ayer que el Ayuntamiento de València no aplicó su protocolo de restricción de tráfico y aparcamiento durante la semana pasada a pesar de que la ciudad superó "de forma continuada", los niveles máximos de partículas contaminantes PM10 y dióxido de nitrógeno NO2. Sin embargo la Concejalía de Medio Ambiente acotó el episodio de contaminación al viernes pasado debido a la quema de la paja del arroz en campos de Sollana y Sueca. Al no tratarse de un problema derivado de la emisión de gases de los vehículos, el consistorio entiende que no era preciso poner en marcha el protocolo.

"No es excusa", aseguraron ayer desde Ecologistes en Acció. "Las seis estaciones de medición de València superaron ampliamente los límites de partículas y dióxido de nitrógeno durante toda la semana, no solo el viernes. Es cierto que el viernes se dispararon todos los niveles por la quema de la paja del arroz, pero los gases contaminantes de los vehículos hicieron el resto. Tenían que haber aplicado el protocolo sí o sí", denuncia la plataforma ecologista.

Desde Ecologistes en Acció explican que solo las ciudades de Madrid y Valladolid actuaron ante los episodios de contaminación generalizada en las principales ciudades del país. Remarcan la ausencia de medidas en València. «Es especialmente significativo el caso de la ciudad de València, que pese a haber aprobado recientemente un protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por partículas PM10, ha acumulado una semana duplicando el valor límite diario, sin que el ayuntamiento haya declarado el episodio ni haya puesto en marcha las medidas previstas para atajarlo, como la restricción del estacionamiento y el tráfico por matrículas pares e impares, al atribuirlo a factores como obras en la vía pública o la quema de paja de arroz en la Albufera», señalaron ayer en un duro comunicado.

El Ayuntamiento de València insiste en que solo el viernes se produjeron picos de contaminación elevados. Lo cierto es que la larga situación anticiclónica ha favorecido estos episodios de contaminación. La ausencia de viento tampoco ha ayudado, ya que normalmente arrastra las partículas contaminantes hacia el mar.

El domingo existía gran preocupación entre la organización del Maratón de València por los altos índices de contaminación del aire, ya que podía afectar a los atletas. Finalmente, la prueba transcurrió sin mayores contratiempos en ese sentido.

Ecologistes en Acció asegura que la contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23.000 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.