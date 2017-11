Los concejales alaban que Rocío Gil se interese por la política y la aparque durante el reinado

La aparición del nombre de la fallera mayor de València, Rocío Gil, como "futurible" en las listas municipales de Ciudadanos dentro de dos años ha suscitado una triple reacción en la clase política de la ciudad. Por una parte, el derecho a cualquier ciudadana a ser elegible para cualquier cargo político; por otra, el buen sentido por parte de la propia fallera tanto de reconocer que pertenece a ese partido como de asegurar que sus planes se circunscriben actualmente a representar a la ciudad. Y, por otra, contrariedad por el hecho de que se ponga "en el mercado" a alguien que tiene un cargo que representa a toda la ciudad aunque, tal como publicó ayer Levante-EMV, la propia formación naranja no le ha hecho todavía el ofrecimiento para no interferir en su reinado.

El más buscado en el día de ayer ayer fue el portavoz del partido naranja, Fernando Giner quien no desmintió la información –mostró hacia ella el "máximo respeto"– pero no quiso entrar a valorarla "por lo mismo: por el máximo respeto que nos merece la fallera mayor de València y porque nuestra prioridad ahora mismo no es hablar de listas, sino hacer oposición, que creo que lo estamos haciendo bien". La militancia de Rocío Gil en Ciudadanos es prácticamente desde que se implantó el partido en la ciudad, pero desde su nombramiento como fallera mayor lo ha llevado con discreción.

El portavoz de Compromís compartirá todo el año con ella en su calidad de concejal de Cultura Festiva. Pere Fuset habló inmediatamente con Rocío "y le expresé mi absoluto respeto ya que nadie puede cuestionar, estado en el año 2017, el derecho de ninguna mujer o hombre a participar en movimientos sociales o en política, y a defender sus ideas democráticas. Algo que obviamente también incluye a las falleras mayores que son mujeres adultas con ideas que tienen derecho a practicar en los ámbitos que estimen oportunos. Es algo que este gobierno local y yo mismo tenemos bien claro desde la grandeza de una fiesta capaz de unir a gente diversa". Por ello, pidió "el máximo respeto a su libertad y a sus ideas como lo pediríamos también si estas coincidieran con los colores del actual gobierno local ya que la militancia de cada uno no puede de ser condicionante para acceder al cargo de fallera mayor. Rocío, que fue elegida por un jurado fallero e independiente, ejercerá su papel de embajadora de la fiesta sin mas condicionantes que los puramente festivos".

Pero, a la vez, mostró su contrariedad por que "la filtración, por parte del partido político en cuestión, es inapropiada y tengo la firme convicción, después de escuchar a la propia Rocío, que no permitirá que nadie politice su reinado ni intente sacar tajada política de esa coincidencia. Va a dedicar su vida durante un año a las Fallas sin renunciar a sus libertades y en este preciso momento nos representa a todos. Y eso me incluye a mí como valenciano, fallero, presidente de JCF y portavoz de Compromís".

La socialista Sandra Gómez también mostró su «decepción», en relación a Ciudadanos "porque alguien instrumentalice la figura de la fallera mayor. Nos une a todos y me parece fuera de lugar que se la utilice cuando esté en ejercicio". Sobre la propia Rocío pidió "que la dejen en paz y no la metan en un compromiso. Ella ha hecho lo que tenía que hacer" en alusión a su particular desmarque del tema. Sandra Gómez recordó que "Rocío, como ciudadana que es, tiene todo el derecho del mundo a participar en la vida política, social, sindical... y más en su caso, que lo hacía antes de ser fallera mayor. Pero es un despropósito que desde un partido se quiera aprovechar su imagen".

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, también alabó la actitud de Rocío "con sus declaraciones. Por una parte, por su sinceridad. Cuando se le pregunta no puede mentir y que reconozca que es militante de un partido es muy correcto. Y aún más que diga que se desmarque y asegure que lo único que le preocupa ahora mismo es ejercer bien su cargo". Porque además "no me parece apropiado que aparezca su nombre como posible cargo en ningún partido. Ahora es la cara de todos los protagonistas de la fiesta y de todos los valencianos. Sinceramente, que se filtre ese interés no le hace ningún favor, pero creo que menos a Fernando Giner".