La campaña #OjoRunner desaconseja usar dos rutas para corredores

Hace unas semanas el Ayunta miento de València anunciaba, en colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso, la creación de nueve rutas para corredores por toda la ciudad que complementarían el Circuito de Running 5K del Jardí del Túria. Tan solo unos días después la plataforma

València per l'Aire, formada por coordinadoras de AMPA, el proyecto Colecamins, asociaciones de vecinos, colectivos vinculados al espacio urbano, ecologistas, entidades de la bici y plataformas ambientales, ha lanzado la campana #OjoRunner, en la que explica que correr por estos carriles "es perjudicial" para la salud de los deportistas porque los niveles de contaminación «son elevados». Se trata de los itinerarios que discurrirían por la Ronda Nord y el Bulevar Sud.

José Manuel Felisi, miembro de Mesura (entidad que evalúa la calidad del aire) y del colectivo València per l'Aire, explica que de enero a junio realizó un análisis de la polución de estas dos rondas de la ciudad. «Detectamos que el nivel de NO2 duplicaba el valor aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, mientras que las medidas de partículas triplicaban lo aconsejado por la OMS. Sería especialmente peligroso y perjudical practicar deporte en estas rutas entre las 7 y las 10 de la mañana, que es cuando se producen la mayor estampida de desplazamientos de coches y porque se da la circunstancia de que la atmósfera más estable», señala este ingeniero químico. Felisi considera que, antes de llevar a cabo este proyecto, sería aconsejable trabajar en todas las variables y rediseñar aquellos itinerarios más expuestos a la contaminación.

Hay que recordar que València per l'Aire ha conseguido que su proyecto para colocar seis paneles informativos sobre la calidad del aire en la ciudad haya pasado a la siguiente ronda de los presupuestos participativos. Los vecinos podrán votarla en la siguiente fase a partir del 1 de diciembre.

Por otra parte, y sobre el actual episodio de contaminación decretado en la ciudad, explica que la población debería tomarse muy en serio la recomendación del ayuntamiento de no practicar deporte de manera intensa, ni siquiera por el Jardí del Túria. "Quien crea que en el antiguo está a salvo de la polución, se equivoca. Las partículas en suspensión no se localizan en puntos concretos, sino que se van moviendo por toda la ciudad. Las estaciones de medición dan valores que sirven para evaluar la calidad del aire de toda la ciudad, no de las zonas en que están", explica Felisi.