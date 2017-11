El Ullal de Baldoví volverá a brillar en l´Albufera

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana concluirá en noviembre las actuaciones de adecuación del Ullal de Baldoví, ubicado en el Parque Natural de l'Albufera de València. Este ullal pertenece al conjunto de sugerencias denominado «Na Molins» y fue objeto de restauración y adecuación al público en el año 2008, gracias especialmente al proyecto Life. Al no haber sido mantenido adecuadamente, no tenía flujo y se encontraba invadido por la vegetación palustre. Además, las compuertas instaladas en su día no estaban operativas y el agua había abierto boqueras, por lo que el nivel y el flujo de la zona eran incontrolables.

Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, explica la importancia de la conservación del ullal para «poder garantizar la conservación de la biodiversidad del parque natural y los flujos de agua, muy especialmente en épocas de grave sequía, como la que estamos padeciendo».

Según Álvaro, el arreglo de las compuertas mejorará la capacidad de gestionar con precisión los niveles de inundación y permitirá determinar la variación de caudales y de los parámetros fisicoquímicos en función, entre otras razones, de las circunstancias meteorológicas.