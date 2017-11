València será mañana una ciudad sin taxis

València será mañana, miércoles, una ciudad sin taxis. Habrá huelga entra las 6 de la mañana y a las 2 de la madrugada, dentro del paro nacional convocado por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi). Lo hace para solucionar el conflicto abierto entre este gremio y las empresas de alquiler de vehículo con conductor (VTC), como som Uber y Cabify, competencia directa para el mundo del taxi. En València sólo habrá, durante esas 20 horas, servicios extraordinarios para atención a hospitales.

El presidente de esta patronal del gremio ha afirmado que al sector "ya no le vale más parches". "Se ha terminado el tiempo de las peticiones y se pasa al de las exigencias, dado que no se va a permitir la desaparición de 100.000 familias que viven del taxi en España", aseguró. El paro arrancará a las 6.00 horas de este miércoles y se prolongará hasta las 6.00 horas del jueves en Madrid, 4 horas más que en València. Las movilizaciones del gremio taxista "no tiene precedentes" pues cuenta con el respaldo del "100%" del sector.

El presidente de Antaxi ha pedido disculpas a las personas que se puedan ver afectadas por los cortes de tráfico y falta de servicio, aunque ha informado de que habrá taxis adaptados señalizados con carteles en las ventanillas que ofrecerán servicios mínimos gratuitos a enfermos, ancianos o personas con movilidad reducida.

PIDEN EL FIN DE UNA "LEGISLACIÓN ASIMÉTRICA

El presidente de Antaxi ha asegurado que en estos momentos hay una "legislación asimétrica" entre el sector del Taxi, "muy regularizado", y las VTC. Según Sanz, las vehículos con autorización VTC han "inundado" las ciudades desde el cambio de la legislación en 2012 y la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre, que "abre la puerta" a que se otorguen hasta 10.000 licencias en los próximos meses.

Así, el líder de los taxistas ha explicado que el ratio fijado de una licencia de VTC por cada treinta de taxi, actualmente es de una por cada seis, "y bajando". "Y los ayuntamientos y las comunidades no pueden hacer nada para regularlo porque la expedición de estos títulos administrativos es competencia del Ministerio de Fomento", asegura.

Para el presidente de Antaxi esto se debe a que la legislación original ya no es eficaz porque el servicio de los VTCs se ha "desvirtuado" con el tiempo. En este sentido, ha explicado que, en sus inicios, "el 99,9%" de los trayectos con vehículos con autorización VTC eran interurbanos, pero que ahora son "estrictamente urbanos", por lo que ha dejado de tener sentido que legisle Fomento en lugar de las comunidades o los ayuntamientos.

Asimismo, Sanz ha explicado que este tipo de vehículos, originalmente, ofrecían un servicio distinto al del taxi, consistente en un transporte VIP.

De hecho, el presidente de Antaxi ha criticado que los conductores con autorizaciones VTC se "comportan como taxis" circulando por el carril bus y aparcando y captando clientes en zonas exclusivas de taxis en aeropuertos o discotecas, lo que termina generando enfrentamientos, que Sanz ha asegurado que se "radicalizarán con el tiempo" de seguir así.

Para Sanz, hay motivos "oscuros" detrás de toda la desrregulación del sector y ha indicado que cree que todo se puede deber a motivos económicos, pues ha señalado que en estos momentos hay una burbuja con la compraventa de autorizaciones VCT.

"No puede ser que se estén comprando 1.000 autorizaciones para luego venderlas", ha reprochado, para después apuntar que hay fondos de inversión haciendo operaciones y "enriqueciéndose" con estas autorizaciones.

Por todo esto, Sanz ha exigido a la Administración que "controle" el ratio entre VTCs y Taxis, que se ceda la competencia de concesión de autorizaciones y la legislación sobre este tema a las comunidades y ayuntamientos y que se estipulen con claridad los servicios que puede ofrecer un vehículo con autorización VCT para evitar conflictos.

LA REGULACIÓN PROTEGE AL CIUDADANO

En relación a la "fuerte" regulación en el sector del Taxi en comparación con la liberalización del sector VTC, el presidente de Antaxi ha asegurado que termina beneficiando a los usuarios, pues el tipo de vehículos que se pueden utilizar están muy controlados y son más seguros y menos contaminantes.

Además, los conductores de Taxi tienen que superar una serie de pruebas y exámenes de aptitud, y las tarifas reguladas aseguran que los trayectos tengan un precio estable en el tiempo.

En cuanto al precio de estas tarifas, Sanz ha asegurado que "no es un tema importante en estos momentos", ni una de sus peticiones y que están abiertos a que sigan congelados otro año más, a pesar de que eso significaría una bajada, pues los costes estructurales suben cada año.