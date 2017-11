El consistorio cobrará multas a conductores de fuera de València por 15 millones de euros

El Ayuntamiento de València, a través de la Agencia Tributaria Valenciana, ha comenzado a embargar las cuentas bancarias de todos aquellos conductores de la Comunitat Valenciana que han sido multados en la capital y no han pagado las sanciones. Además, se irá cuatro años atrás para aplicar esta medida con carácter retroactivo, lo que le permitirá cobrar hasta 15 millones de euros en multas.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de València no podía cobrar las multas de los conductores de fuera de València al no poder bloquear cuentas que no estuvieran en el término municipal de la capital. Pero recientemente firmó un convenio con la Generalitat Valenciana para que sea la Agencia Tributaria Valenciana, con competencias en toda la Comunitat, la que ejecute esos embargos.

Y así ha sido. El alcalde de València, Joan Ribó, anunció ayer que el consistorio ha empezado a cobrar esas multas, es decir, «a partir de este momento cualquier persona que cometa algún tipo de infracción estará en igualdad de condiciones sea residente en València o no».

Entrando más en detalle, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, explicó que el ayuntamiento ha empezado por cobrar las multas pendientes de los últimos cuatro años, que es lo máximo que permite la ley. Para ello, está enviando a los bancos, siempre a través de la Agencia Tributaria Valenciana, listados de infractores que tienen cuenta en esas entidades bancarias, de manera que primero se le pueda bloquear la cuenta y tras un plazo de alegaciones, proceder al embargo de la misma y al cobro directo del importe de la multa.

La primera remesa se ha dirigido al BBVA por un importe total de 2,6 millones de euros. Y próximamente se enviarán otras listas a los bancos Sabadell y Santander, así como a las cajas Cajamar, Caixabank y Bankia, ya que muchos de los infractores son de pueblos donde no están presentes los grandes bancos. Otras entidades más pequeñas también recibirán listados.

En total, Vilar calcula que se pasarán al cobro multas por un importe total de 15 millones de euros. Y existe el convencimiento de que el proceso va a funcionar bien. De hecho, de los 2,6 millones que se han pasado al BBVA, diez días después ya se han localizado infractores y multas por valor de 500.000 euros.



Área metropolitana

En el Ayuntamiento de València son conscientes de que todas las multas no se podrán cobrar, porque también hay infractores de fuera de la Comunitat Valenciana, pero aseguran que la mayoría de las multas son de conductores del área metropolitana de València, por lo que la cantidad de dinero a recuperar es considerable.

Y lo más importante: se acaba con la impunidad de muchos conductores que cometían infracciones a sabiendas de que no las iban a pagar. De hecho, el alcalde hizo un llamamiento «a todas las personas que hasta ahora pensaban que sus multas no se cobrarían». «Que sepan que a partir de ahora se van a cobrar todas. Todos somos iguales, también en este tema», advirtió.