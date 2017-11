Vía abierta para recaudar impuestos

El camino abierto para cobrar las multas de tráfico impagadas servirá también para cobrar impuestos impagados. El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, explicó que el problema no es que el infractor o el contribuyente resida o no en la capital, sino que tenga sus cuentas bancarias en el término municipal. «Por ejemplo, si una persona no paga el IBI, pero su cuenta bancaria la tiene en Xirivella, no se le puede embargar la cuenta», explica.

Su idea, por tanto, es o bien ampliar el convenio firmado con la Generalitat para cobrar las multas de tráfico o bien redactar un nuevo convenio que permita cobrar los impuestos, siempre a través de la Agencia Tributaria Valenciana y en el ámbito de la Comunitat Valenciana.



Procedimiento complicado

«La voluntad es a principios de año ponerse con la Generalitat a hacer un nevo convenio o hacer una ampliación del que hay ahora», aseguró Vilar, quien admitió que «el procedimiento es complicado» y que «habrá que esperar a ver cómo funciona el cobro de las multas para empezar con esto otro», en referencia a los impuestos impagados.

Las perspectivas, en cualquier caso, son buenas, pues se abre por primera vez una vía de cobro que no existía hasta ahora gracias a la colaboración de las administraciones, resaltó Ramón Vilar.