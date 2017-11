PP y Cs amenazan con llevar al Constitucional la ley de la Generalitat que protege la huerta

La ley con la que el Consell quiere blindar la protección de la huerta de València de la actividad urbanística inició ayer en las Corts el trámite para su aprobación. Lo hizo con los votos de PSPV, Podemos, Compromís y los cuatro no adscritos ex de Ciudadanos que rechazaron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Cs.

Pero sobre la ley se cierne la amenaza de los dos grupos de la oposición de recurrirla al Constitucional porque recoge la posible expropiación de tierras y promueve arrendamientos forzosos. «Es una ley confiscatoria y comunista», dijo Luis Santamaría (PP).

La consellera de Vivienda, María José Salvador, está convencida de que la norma revertirá la amenaza a la que la huerta se ha visto sometida en las últimas décadas por la especulación y la presión urbanística que han transformado una tercera parte de su territorio.

Salvador sostiene que la norma se sustenta en tres patas, el Plan de Acción Territorial (PAT), de carácter supramunicipal y que permitirá la conservación de más de 10.000 hectáreas; el Ente Gestor de l'Horta para el aprovechamiento de las tierras de cultivo y un Plan de Desarrollo Agrario para la mejora de la renta de los agricultores.

Pero el PP critica que la norma la promueva la Conselleria de Vivienda y no la de Medio Ambiente, cuya responsable, Elena Cebrián, no asistió al debate. Además, según el PP, la ley frenará el desarrollo del área metropolitana de Valencia porque no se podrá construir ya que los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo sostenible no se desarrollarán, lo que disparará el precio de la vivienda, vaticina el PP. Según María José García, de Ciudadanos, la ley no ha sido pactada con organizaciones agrarias y no garantiza la supervivencia de la profesión ni tiene presupuesto.

Antonio Montiel, de Podemos, criticó los años de especulación alentada por el Consell con PAIs como Nou Mil·leni y añadió que la ley no es perfecta. Para la diputada de Compromís Graciela Ferrer la norma busca la protección de la huerta y dignifica la figura del agricultor para que familias enteras puedan vivir del campo ya que la norma permitirá también la rentabilidad de las labores agrícolas.

Mientras, el diputado socialista y portavoz de Vivienda en las Corts, Rafa Briet, acusó al PP de ofrecer su imagen más desleal y de ser el responsable de que sea necesaria una ley para proteger la huerta por sus años de políticas especulativas y critica que los populares pongan continuamente palos en las ruedas a las leyes valencianas tras la amenaza del PP y Cs de acudir al Tribunal Constitucional. Para el PSPV, las críticas del PP carecen de credibilidad.