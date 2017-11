Ricard Camarena enseña cocina a personas con diversidad funcional intelectual

El cocinero valenciano Ricard Camarena ha impartido hoy en el Mercado de Colón un taller adaptado a personas con diversidad funcional intelectual, una actividad que se enmarca dentro de los actos de celebración del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, que se celebra el 3 de diciembre.

La colaboración entre el reconocido cocinero y la Sección de Atención a la Diversidad Funcional de la Concejalía de Servicios Sociales ha permitido a varias personas preparar paso a paso y posteriormente probar tres recetas con la firma de Ricard Camarena: un flan de café, una ensalada de patata, ventresca de atún y mahonesa de hierbas, y pasta corta gratinada con boloñesa de longanizas.

El taller se ha desarrollado en Ricard Camarena LAB, situado en la planta inferior del Mercado de Colón, junto al restaurante Habitual. Las persones participantes han aprendido unas recetas sencillas que podrán después realizar en sus propias casas. El cocinero, con tres estrellas Michelin en su currículo, se ha comprometido a asistir a uno de los centros ocupaciones del ayuntamiento para ver cómo sus aventajados alumnos aplican sus recetas.

El Ayuntamiento de València cuenta con tres Centros Ocupacionales Municipales (COM) para personas con diversidad funcional intelectual, que son COM Gravador Planes, COM Isabel de Villena y COM Juan de Garay. El objetivo de estos centros es conseguir para sus usuarios y usuarias el mayor grado de habilidades en su autonomía personal.

Entre estas encontramos las actividades cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo la elaboración de alimentos que permite entre otros trabajar tareas como la organización (elaboración de la lista de la compra), la compra (manejo del dinero), los hábitos de higiene y los de alimentación saludable, puesto que es una población bastante sedentaria y con problemas de sobrepeso.

"En la línea de la inclusión de las personas con diversidad funcional, un aspecto que trabajamos muy seriamente desde el Govern de la Nau, como agentes activos y a los que el Ayuntamiento visibiliza y da protagonismo, adecuamos la oferta a sus capacidades", ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, que también ha anunciado que el consistorio acogerá un Pleno mañana con la entrega de premios del concurso de tarjetas de Navidad y la firma de una declaración institucional "a favor de sus derechos y de reconocimiento a las entidades y personas que trabajan con ellos".

Además, la concejala Castillo también ha explicado que "podemos anunciar que estamos estudiando para el año que viene hacer una convocatoria de plazas de subalternos para personas con discapacidad, un aspecto muy importante que demuestra la implicación de nuestro gobierno municipal en el tema de la inclusión".