Dura misiva de Igualdad: «Es machismo en estado puro»

La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres que encabeza María Such reaccionó ayer de inmediato con una dura misiva a la organización sindical en la que reclama el cese en el plazo máximo de diez días de una publicidad «ilícita». Así, califica el contenido del cartel «de marcado contenido sexista y de trato vejatorio porque explota la imagen sexual de las mujeres, utilizando su cuerpo como reclamo sexual». Fomenta «la impersonalización de las mujeres, reforzando la sensación de la mujer/objeto sexual». Apostilla que las profesionales del cuerpo «ven degradada su autoridad entre sus colegas y la opinión pública». El caso en cuestión, añade, reviste una especial gravedad por tratarse de un colectivo que debe tener una especial sensibilidad en la detección y persecución de las conductas androcéntricas y retrógradas, por lo que comete un «ilícito publicitario de especial gravedad».

Argumenta que conductas así, mantienen a las mujeres en «el arquetipo sexi, decorativo y anclan a la sociedad a la cultura del machismo sostenido y sirven de coartada a los hombres que acosan y maltratan». Such, firmante de la carta, recuerda que las Corts aprobaron un una ley de policía local con una reserva del 30% de plazas para mujeres (reserva a la que se opuso el sindicato) que busca precisamente paliar las carencias en materia de género. Por último, Such advierte de que justificar estas imágenes con la excusa de inocente broma es una falacia. «No es una broma es machismo en estado puro». También desde las Corts, la vicepresidenta Oltra avisó de que se haría un informe al respecto desde el Observatorio de Publicidad no Sexista.

A las voces críticas se sumaron expresamente la concejala de Protección Ciudadana y responsable de la Policía Local, Anaïs Menguzatto y la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, que expresaron su rechazo absoluto y destacaron que la Policía Local debe dar ejemplo.

El SPPLB también se topó con el rechazo de otros sindicatos, incluido la dirección del suyo propio en Alicante que desmarcó del evento y exigió que se depuraran responsabilidades. El sindicato policial Sipol cargó directamente contra el SPPLB al entender que pone de manifiesto « la falta de sensibilidad hacia las mujeres».