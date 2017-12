El ayuntamiento deja fuera de las ayudas de guardería a los inmigrantes sin papeles

La Concejalía de Educación ha dejado este año sin cheque escolar (ayudas que concede el ayuntamiento para pagar la guardería) a los niños inmigrantes que no tienen regulada su situación en España. Según la concejala María Oliver, el motivo es la Ley de Subvenciones del estado, que cada vez es más rigurosa con la documentación, mientras que el concejal del PP Cristóbal Grau asegura que la medida ataca a las familias más desfavorecidas y debía haber alternativas.

El cheque de guardería se concreta en ayudas mensuales de 50, 70 o 90 euros para las familias que acrediten dificultades para pagar la guardería de sus hijos, siempre de 0 a 3 años. Y hasta ahora esas ayudas alcanzaban a los niños inmigrantes cuyos padres no están regularizados en nuestro país. Si no tenían ni DNI español ni Número de Identificación de Extranjería (NIE) se aceptaba un pasaporte. Con esa era suficiente.

Este año, sin embargo, no se ha aceptado el pasaporte y, por tanto, los niños "irregulares" se han quedado fuera de esta ayuda. Globalmente, este año se han recibido 7,442 solicitudes y se han concedido 4.010, es decir, 660 menos que el año pasado, lo que también representa una caída del presupuesto final de 3,5 millones a 3. Medio millón menos. Y si analizamos las peticiones que han sido rechazadas (3.432), encontramos que por no aportar la documentación necesaria han sido excluidas este año 687, casi el doble de las que se rechazaron el año pasado por este mismo motivo (374).

Uno de los motivos de este fuerte aumento de las peticiones rechazadas por problemas de documentación tiene que ver con los inmigrantes sin papales, tal como ha denunciado el PP y ha admitido el equipo de Gobierno.

Según explicó María Oliver, concejala de Educación, los niños inmigrantes han sido excluidos del cheque escolar porque la Ley de Subvenciones es cada vez más restrictiva y obliga a tener toda la documentación en regla, así como estar al corriente de todos los pagos a la administración, otro de los motivos por el que se han producido muchas exclusiones. De hecho, existe una plataforma estatal que filtra todas estas solicitudes para que no haya fraude, dijo la concejala.

No obstante, la también portavoz de València en Comú aseguró que se están buscando alternativas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, ayudas que compensen la retirada del cheque escolar y permitan a esos niños "sin papeles" volver a las guarderías, pues la mayoría de ellos no pueden hacer frente a los pagos si no es con estas subvenciones.

Elaboración de un censo

Aunque no tenía el dato exacto, María Oliver cree que no serán muchos los niños afectados, pero cree, en cualquier caso, que este asunto tiene que tener una respuesta municipal. Es más, anunció que para el año que viene se va a preparar un censo con las familias que son excluidas de las ayudas municipales por alguno de los motivos antes referidos, entre ellos ser inmigrantes irregulares o no estar al corriente de todos los pagos con la administración. Solo así se podrá conocer la dimensión del problema y atender a las familias correctamente, dijo.

Para el concejal del PP, Cristóbal Grau, se trata de un problema grave que el equipo de Gobierno no ha sabido resolver pese a las advertencias que les habían lanzado. Y se mostró especialmente preocupado porque los afectados son familias muy necesitadas.