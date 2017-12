Perjuicio general por la tardanza del cheque escolar

Si la falta de documentación ha dejado a cientos de niños sin cheque escolar, la tardanza en aprobar estas ayudas ha afectado también muy negativamente a la totalidad de los beneficiarios de estas ayudas de guardería, pues se han aprobado a mediados del mes de noviembre y el curso empezó el septiembre, es decir, llevan dos meses sin percibir ninguna subvención.

Este problema, sacado a la palestra por el concejal del PP Cristóbal Grau, afecta a las familias y también a las propias guarderías, muchas de las cuales, sobre todo las de los barrios más humildes, alojan a estos niños necesitados y por tanto dependen en gran medida de las subvenciones que reciben. Si no hay ayudas, no hay niños en las guarderías y si no hay niños, el negocio se viene abajo.