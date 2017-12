Servicios Sociales no tiene presupuesto para el cheque escolar de los sin papeles

La Concejalía de Servicios Sociales ve mala solución para el problema de los niños que se han quedado sin cheque escolar (ayudas de guardería) por ser hijos de inmigrantes sin papeles y no poder presentar la documentación necesaria. "Ni es competencia de servicios sociales ni tenemos un presupuesto para ello", dijo la concejala Consol Castillo, quien únicamente ve una salida en las ayudas de emergencia, que no contemplan exactamente esta casuística.

Tal como admitió la concejala de Educación María Oliver, este año su departamento ha dejado fuera de las ayudas de guardería a los hijos de inmigrantes sin papales. Y el motivo es la restrictiva Ley de Subvenciones del estado, que ya no permite, como se ha hecho hasta ahora, admitir un simple pasaporte para conceder el cheque escolar. Se necesita el DNI español o el Número de Identificación de Extranjería (NIE).

No obstante, Oliver explicó que se iban a buscar alternativas para estos niños, cuyo número no sería muy alto, dijo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

La realidad, sin embargo, es muy distinta, porque esa concejalía no termina de verlo claro. "Nosotros no podemos trabajar sobre una competencia que no es nuestra ni tenemos una partida presupuestaria par ello", dijo la concejala Consol Castillo, que confiesa que este asunto tiene mala solución.

A su juicio, el problema está en la normativa a la que se acoja cada concejalía cuando se redactan las bases de la convocatoria. Y como ejemplo, Castillo citó las becas de comedor que convoca su departamento, que tienen como marco normativo la ordenanza municipal, más flexible con la documentación que la Ley de Subvenciones a la que se ha acogido la Concejalía de Educación en el caso del cheque escolar.

Consol Castillo asegura que este problema ya se planteó en la comisión de Educación y allí se barajaron los pros y los contras de cada cosa. Pero lo que parece claro es que los hijos de inmigrantes sin papeles, que insisten en que serán pocos, tienen difícil solución. La única opción que baraja la concejala son las ayudas de emergencia que tiene su departamento, pero advierte de que nunca serán para este problema concreto.