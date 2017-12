Contrataciones sin justificar y gastos fraccionados

? La auditoría realizada por Waribo a las Naves no es la única que cuestiona los contratos de la fundación. El informe de cumplimiento de legalidad de 2016 realizado por Iberaudit y cuyos resultados se conocieron en abril pasado advierte de la falta de justificación de dos contratos (uno de contable y otro de jefe de producción artística) aprobados ya con el Govern de la Nau en València Crea. También destaca que la fundación no tienen a ninguna persona con discapacidad contratada. La auditoría recomienda no abusar de los contratos menores o fraccionados y que los procesos de selección se rijan por el Estatuto Básico de Empleado Público.